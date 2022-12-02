بطولة الرابطة الاولى: استئناف النشاط يوم 11 ديسمبر الجاري

تقرر خلال اجتماع انعقد اليوم الجمعة استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم 11 ديسمبر 2022 من خلال تعيين المقابلات المؤجلة وذلك باحترام تسلسل مختلف الجولات وذلك وفق ما اوردته الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي .

كما تقرر خلال الاجتماع المنعقد برئاسة وديع الجرئ رئيس الجامعة التونسية وبحضور طارق الفرجاوي المدير العام لمؤسسة الحي الوطني الرياضي الذي اكد بالمناسبة ان الملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس لا يمكن أن يكون جاهزا قبل نهاية شهر جانفي 2023 , توجيه مراسلة من الرابطة المحترفة لكرة القدم الى فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي لاختيار ملعب لاحتضان مقابلاتهم الرسمية خارج الملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس وذلك الى حدود نهاية شهر جانفي 2023 ، موعد جاهزية الملعب, علما وان ملعب المنزه لايزال يشهد اشغال اعادة تهيئة.







ومن جهة اخرى تقرر تأجيل مقابلة السوبر المبرمجة ليوم 28 ديسمبر 2022 بالملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس الى موعد لاحق وذلك لعدم جاهزية الملعب .

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كما تم التنصيص في ذات الاجتماع على انهاء المقابلات المؤجلة من ذهاب المرحلة الأولى يوم 30 ديسمبر 2022 و انطلاق إياب المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة يوم 8 جانفي 2023.



ومن جهة اخرى تقرر تأجيل مقابلة السوبر المبرمجة ليوم 28 ديسمبر 2022 بالملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس الى موعد لاحق وذلك لعدم جاهزية الملعب .كما تم التنصيص في ذات الاجتماع على انهاء المقابلات المؤجلة من ذهاب المرحلة الأولى يوم 30 ديسمبر 2022 و انطلاق إياب المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة يوم 8 جانفي 2023.