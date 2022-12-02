كأس العالم قطر 2022.. مدرب أمريكا: لدينا فريق عمل يدرس أسلوب هولندا


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 16:15 قراءة: 1 د, 26 ث
      
أكد غريغ برهالتر مدرب المنتخب الأمريكي أن المنتخب سيلعب غدا من أجل الفوز على هولندا ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 .
وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم، إن بطولة كأس العالم في قطر متميزة خصوصا من حيث إمكانية حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد، وهذا ما لا يمكن حدوثه في المونديال القادم 2026 .

وتابع " مباراة الغد تنافسية في كرة القدم، وعلينا الفوز من أجل أن نستمر في البطولة "، مضيفا:" نسعى لإسعاد الجماهير الأمريكية التي تتابع مباريات المونديال، وسنحاول أن نلعب غدا بشكل جيد لتمثيل أمريكا بأفضل صورة في البطولة".
وأوضح مدرب منتخب أمريكا، أن التوقيت والظروف هما من يتحكمان في اختيار العناصر التي تخوض المباريات.
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وقال ببرهالتر "لقد تعلمت الكثير عندما كنت لاعبا في البطولة الهولندية، ولدى ذكريات جيدة هناك، وهولندا متقدمة في كرة القدم وتمتلك لاعبين لديهم قدرات عالية".
وأشار إلى أنه شاهد مباريات منتخب هولندا في الشهور الماضية، ولديه فريق عمل يدرس أسلوبهم، خاصة ان مباراة الغد تعد بطولة قائمة بذاتها وقد تمتد الى 120 دقيقة.
ومن ناحيته قال تايلر آدامز لاعب منتخب أمريكا في المؤتمر الصحفي، إن مباراة غد صعبة للطرفين، ونتمتع بروح جيدة لخوضها وسنعمل للفوز فيها من أجل نستمر في تقديم النتائج الجيدة.
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وأضاف :" نحن في المنتخب نقوم بأدوار متبادلة في قيادة الفريق وبيننا علاقة جيدة، وتعلمت من قائدي المنتخب السابقين كيف يمكنني أن أكون قائدا ناجحا للمنتخب"، مشيرا إلى أنه استفاد كثيرا من الاحتراف واللعب في البطولة الإنقليزية التي تضم أفضل اللاعبين في العالم.
وعن مباراة الغد قال إن المنتخب الهولندي جيد ولديه مستوى فني عال وقوي في كل خطوطه دفاعا وهجوما ولذلك علينا أن نكون مستعدين لخوض المباراة وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز، ونحن في حالة ذهنية جيدة تمكننا من التقدم أكثر في البطولة.

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