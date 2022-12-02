الحزب الجمهوري يندد بقرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت

ندد الحزب الجمهوري في بيان أصدره اليوم الجمعة ، بقرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد. معتبرا أن ذلك يخالف قواعد الحوكمة الرشيدة للتسيير الديمقراطي و لاحترام استقلالية الهيئات المحلية المنتخبة.





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يذكر أن الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الذي صدر أمس تضمن أمرا يقضي بإعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة، من مهامه، وذلك لـ "ثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامّة"، وفق ما ورد في نصّ الأمر.تجدر الإشارة إلى أن خلافات جدت بين والي بنزرت وبن عمارة، من بينها رفض هذا الأخير تزيين المسلك الرئيسي الذي سيمرّ منه رئيس الجمهوريّة خلال إحياء عيد الجلاء يوم 15 أكتوبر الماضي.وقال الحزب الجمهوري في بيانه " هذا القرار يعتبر تدخلا سافرا في شؤون سلطة محلية منتخبة و مواصلة لثقافة الانقلاب في الهجوم على كل الهيئات و المؤسسات المستقلة و المنتخبة".واتهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي وصفه ب" رئيس سلطة الأمر الواقع" بالسعي في خضم حملة انتخابية باهتة إلى تركيز مجلس نيابي صوري ، و بالاستهتار بكل قواعد و مبادئ النظام الديمقراطي و الاصرار على اعادة تونس الى أحلك فترات الحكم الاستبداديودعا كل انصار الديمقراطية و القوى الحية في البلاد الى الوقوف في وجه هذا الانحراف الخطير و تكتيل جهودهم لانقاذ تونس من الازمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المستفحلة، وفق نص البيان.