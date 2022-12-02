الحزب الجمهوري يندد بقرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 15:42 قراءة: 1 د, 4 ث
      
ندد الحزب الجمهوري في بيان أصدره اليوم الجمعة ، بقرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد. معتبرا أن ذلك يخالف قواعد الحوكمة الرشيدة للتسيير الديمقراطي و لاحترام استقلالية الهيئات المحلية المنتخبة.


يذكر أن الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الذي صدر أمس تضمن أمرا يقضي بإعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة، من مهامه، وذلك لـ "ثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامّة"، وفق ما ورد في نصّ الأمر.

..

.

تجدر الإشارة إلى أن خلافات جدت بين والي بنزرت وبن عمارة، من بينها رفض هذا الأخير تزيين المسلك الرئيسي الذي سيمرّ منه رئيس الجمهوريّة خلال إحياء عيد الجلاء يوم 15 أكتوبر الماضي.

وقال الحزب الجمهوري في بيانه " هذا القرار يعتبر تدخلا سافرا في شؤون سلطة محلية منتخبة و مواصلة لثقافة الانقلاب في الهجوم على كل الهيئات و المؤسسات المستقلة و المنتخبة".
..
...


واتهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي وصفه ب" رئيس سلطة الأمر الواقع" بالسعي في خضم حملة انتخابية باهتة إلى تركيز مجلس نيابي صوري ، و بالاستهتار بكل قواعد و مبادئ النظام الديمقراطي و الاصرار على اعادة تونس الى أحلك فترات الحكم الاستبدادي

ودعا كل انصار الديمقراطية و القوى الحية في البلاد الى الوقوف في وجه هذا الانحراف الخطير و تكتيل جهودهم لانقاذ تونس من الازمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المستفحلة، وفق نص البيان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257754



World cup
  16:00 Corée du Sud - Portugal
  16:00 Ghana - Uruguay
  20:00 Serbie - Suisse
  20:00 Cameroun - Bresil

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 02 ديسمبر 2022 | 8 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:16 07:14 05:42
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1321°-1420°-1222°-1322°-14
  • Avoirs en devises
    21863,7

  • (1 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35088 DT        1$ =3,20805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 dec)   954,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   