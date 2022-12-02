اليوم العالمي لمكافحة السيدا: حافلة فريقا للصحة الانجابية تجوب ولايات الشمال الغربي بداية الاسبوع المقبل

تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بجندوبة بالتعاون مع جامعة جندوبة، تظاهرة "حافلة فريڤا للصحة الإنجابية" أيام 06 و07 و08 ديسمبر 2022 بولايات جندوبة والكاف وباجة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السيدا الموافق ل 1 ديسمبر من كل سنة.





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وستنطلق هذه الحافلة في نشاطها التوعوي والتثقيفي والطبي من المركب الجامعي محمد اليعلاوي بجندوبة على أن تتوجه في اليومين المواليين إلى المركب الجامعي بوليفة بالكاف ثم إلى الحي الجامعي بباجة.وستتولى الإطارات الطبية وشبه الطبية والفريق التثقيفي التابع للديوان ولمنظمات المجتمع المدني الشريكة خلال هذه التظاهرة تحسيس الطلبة من الجنسين وخاصة منهم الفئات الهشة بسبل الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعريفهم بالحقوق الجنسية والإنجابية وبمختلف الخدمات الطبية والتثقيفية التي يقدمها الديوان في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب السيدا.وسيتم في إطار هذه الحملة الصحية توفير خدمات التقصي اللا إسمي والطوعي والمجاني لفيروس السيدا.