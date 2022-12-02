نابل: تسجيل 10 مخالفات اغلبها تتعلق بالتعليق خارج الاماكن المخصصة وعدم الاعلام بالانشطة في الاجال القانونية


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 14:56 قراءة: 0 د, 34 ث
      
سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 2 خلال الاسبوع الاول من الحملة الانتخابية، 10 مخالفات تتعلق اغلبها بالتعليق خارج الاماكن المخصصة للغرض وعدم الاعلام بالانشطة في الاجال القانونية (اي 48 ساعة) قبل تنظيم النشاط، وفق ما كشفت عنه رئيسة الهيئة الفرعية نابل 2 ايناس الفاطمي


وبينت الفاطمي اليوم الجمعة ل"وات"، ان الحملة 3تسير بصفة طبيعية وبسلاسة " مبرزة ان الهيئة تتابع انشطة الحملة الانتخابية ل28 مترشحا يتنافسون على 5 مقاعد بالبرلمان موزعين على 5 دوائر انتخابية وهي الحمامات وسليمان وقرنبالية وتاكلسة-الهوارية و بوعرقوب- بني خلاد.

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ولاحظت من جهة اخرى ان عدد الناخبين المسجلين بالهيئة الفرعية نابل 2 يقدر بنحو 260 الف ناخب وان عدد المراكز الانتخابية سيصل الى 123 مركزا تجمع نحو 355 مكتب اقتراع.

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