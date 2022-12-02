إصدار الأمر المتعلق بإحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية "أمان" لفائدة الفئات الفقيرة والفئات


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 12:11 قراءة: 0 د, 48 ث
      
صدر الأمر عدد 919 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بإحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية "أمان" لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي، بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر أمس الخميس.
ويهدف هذا الأمر إلى إحداث وتنظيم المنظومة العلاجية الإلكترونية "أمان" لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 ".


و تهدف "منظومة العلاج أمان" خاصة إلى حوكمة التصرف في المنظومة العلاجية الموجهة إلى الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي لإحكام تصويبها نحو مستحقيها وترشيد نفقاتها،
..

.

ويحجر استعمال "بطاقة أمان" من غير أصحابها و تخول "منظومة العلاج أمان" للمنتفعين بها الانتفاع بالعلاج والتداوي والإقامة والحصول على جميع أو استغلالها في غير الغايات المخصصة لها.
وتتصرف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في "منظومة العلاج أمان " وفقا لمعايير السلامة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية والقواعد العامة المنظمة للتبادل الإلكتروني طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملّ، حسب ما ورد في الفصل الثاني من الأمر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257744



World cup
  16:00 Corée du Sud - Portugal
  16:00 Ghana - Uruguay
  20:00 Serbie - Suisse
  20:00 Cameroun - Bresil

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 02 ديسمبر 2022 | 8 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:16 07:14 05:42
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 42 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1321°-1420°-1222°-1423°-15
  • Avoirs en devises
    21863,7

  • (1 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35088 DT        1$ =3,20805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 dec)   954,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   