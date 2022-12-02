وهبي الخزري يقرر الاعتزال دوليا


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 10:35 قراءة: 0 د, 42 ث
      
اعلن وهبي الخزري افضل هداف تونسي في نهائيات كاس العالم اعتزاله اللعب دوليا . وقال لاعب المنتخب الوطني التونسي وفريق مونبيليه الفرنسي في تصريح تلفزي انه اختار وضع حد لتجربته مع المنتخب التونسي بعد ان شارك في تصفيات ونهائيات خمس دورات لكاس امم افريقيا (2013، 2015، 2017، 2019 و2022) ودورتين لكاس العالم لكرة لقدم بروسا 2018 وقطر 2022 .
وقد بدا الخزري تجربته مع المنتخب عام 2013 .

واعرب وهبي الخزري عن شكره لجماهير كرة القدم التونسية ولكافة عناصر المنتخب الوطني وعن اعتزازه بما قدمه للمنتخب التونسي مشيرا الى انه ابلغ مجموعة المنتخب بقرار الاعتزال.
وتحصل قائد فريق المنتخب التونسي وهبي الخزري الذي يستكمل في فيفري المقبل 32 سنة من عمره على لقب افضل لاعب في مباراة تونس - فرنسا في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من الدول الاول لمونديال 2022 التي سجل فيها الهدف الوحيد في الفوز التاريخي للمنتخب الوطني (1-صفر).

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