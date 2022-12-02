زيادة في تعريفات اللواج بداية من منتصف ديسمبر 2022 وفق عوامل المسافة والتكييف ومعاليم الطرقات السيارة


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 08:40 قراءة: 0 د, 46 ث
      
قررت وزارتا النقل والتجارة تطبيق تعريفات جديدة للنقل بواسطة سيارات "اللواج" تفرض دفع 850 مليما عند قطع مسافة تصل الى 10 على ان توظف على المسافة المتراوحة بين 10 كلم وحتى 150 كلم، ما قدره 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة.


وبين مقرر صدر عن الوزرتان، الخميس، ان الراكب لمسافة تفوق 150 كلم سيدفع 71 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة في حين يكلف نقل الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتمترا ويفوق وزنها 10 كلغ، ما قدره دينارا عن كل قطعة.

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وتضاف بالنسبة للنقل بالعربات المكيفة، زيادات للتعريفات تناهز 15 بالمائة على المسافة المقطوعة من 0 إلى 150 كلم وان تصل الى 12 بالمائة للمسافة التي تفوق 150 كلم.

وسمح المقرّر بإضافة زيادة للتعريفات الجديدة قدرها 60 بالمائة من معلوم المرور بقسم أو أقسام من الطريق السيارة موزعة بالتساوي بين المسافرين.
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وشدد المقرر على ضرورة قيام الناقلين بتعليق التعريفات داخل العربات على ان تكون التعريفات المعلقة مؤشرة من قبل مصالح وزارة النقل المختصة .

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