سيارات التاكسي السياحي تشرع منتصف ديسمبر 2022 في اعتماد تعريفات جديدة للتكفل والمسافة والنقل ليلا

ضبطت وزارتا النقل والتجارة تعريفة جديدة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي السياحي"، حددت سعر التكفل بقيمة 1350مليما في حين يتعين دفع مبالغ أخرى وفق المسافة وكذلك الطرود.





..



.

.. ...

وبين مقرر صدر، الخميس، ان التنقل لمسافة 70 مترا يكلف الراكب 70 مليما في حين حدد سعر الانتظار لمدة 23 ثانية عند مبلغ 70 مليما ويكلف نقل الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتمترا ويفوق وزنها 10 كلغ 1 دينار عن كل قطعة.وسيستفيد أصحاب السيارات من توظيف زيادة قدرها 10 بالمائة على المبلغ المسجل بالعداد بالنسبة للنقل بواسطة السيارات التي تستعمل المكيف أثناء الرحلة.وسمح المقرر بزيادة قدرها 50 بالمائة على المبلغ المسجل بالعداد بالنسبة لكل نقل يقع ما بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا وإذا توزعت مدة السفرة على فترتين، يحتسب سعرها بقياس المدة المقضاة في كل من الفترتين ولا توظف هذه الزيادة على تعريفة الطرود.وينص المقرر، كذلك، على انه في صورة إرجاع نفس الحريف إلى المكان الذي انطلق منه يتم تخفيض المبلغ المسجل بالعداد ذهابا وإيابا بنسبة ثلاثين بالمائة 30 بالمائة.وتوظف على الراكب زيادة قدرها أربعة 4500 مليما على المبلغ المسجل بالعداد بالنسبة للسفرات التي تنطلق من محطة "التاكسي السياحي" بالمطارات.