وزارة النقل تحدد تعريفة نقل العملة الفلاحين وتفرض زيادة ب10 بالمائة على المسالك غير المعبدة

ضبطت وزارتا النقل والتجارة تعريفة نقل العملة الفلاحيين، بالاعتماد على المسافة المقطوعة، مما سيكلف الراكب لمسافة بين 0 و 5 كلم مبلغا قدره 750 مليما للبقعة الواحدة على ان يدفع الراكب لمسافة تفوق 5 كلم وحتى 10 كلم، 850 مليما للبقعة الواحدة.







وقررت الوزارتان، وفق مقرر صدر، الخميس، ان يقوم الراكب لوسيلة نقل العملة الفلاحيين لمسافة تفوق 10 كلم بدفع 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة وتضاف بالنسبة للنقل على الطرقات غير المعبدة نسبة 10 بالمائة للتعريفات المبينة أعلاه.



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ويتعين على الناقلين، في المقابل القيام بتعليق التعريفات داخل العربات ويجب أن تكون التعريفات المعلقة مؤشرة من قبل المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل، وفق المصدر ذاته.



وقررت الوزارتان، وفق مقرر صدر، الخميس، ان يقوم الراكب لوسيلة نقل العملة الفلاحيين لمسافة تفوق 10 كلم بدفع 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة وتضاف بالنسبة للنقل على الطرقات غير المعبدة نسبة 10 بالمائة للتعريفات المبينة أعلاه.ويتعين على الناقلين، في المقابل القيام بتعليق التعريفات داخل العربات ويجب أن تكون التعريفات المعلقة مؤشرة من قبل المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل، وفق المصدر ذاته.