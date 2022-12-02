وزارة النقل تحدد تعريفة نقل العملة الفلاحين وتفرض زيادة ب10 بالمائة على المسالك غير المعبدة


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 08:17 قراءة: 0 د, 31 ث
      
ضبطت وزارتا النقل والتجارة تعريفة نقل العملة الفلاحيين، بالاعتماد على المسافة المقطوعة، مما سيكلف الراكب لمسافة بين 0 و 5 كلم مبلغا قدره 750 مليما للبقعة الواحدة على ان يدفع الراكب لمسافة تفوق 5 كلم وحتى 10 كلم، 850 مليما للبقعة الواحدة.


وقررت الوزارتان، وفق مقرر صدر، الخميس، ان يقوم الراكب لوسيلة نقل العملة الفلاحيين لمسافة تفوق 10 كلم بدفع 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة وتضاف بالنسبة للنقل على الطرقات غير المعبدة نسبة 10 بالمائة للتعريفات المبينة أعلاه.

..

.

ويتعين على الناقلين، في المقابل القيام بتعليق التعريفات داخل العربات ويجب أن تكون التعريفات المعلقة مؤشرة من قبل المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل، وفق المصدر ذاته.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257724



World cup
  16:00 Corée du Sud - Portugal
  16:00 Ghana - Uruguay
  20:00 Serbie - Suisse
  20:00 Cameroun - Bresil

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 02 ديسمبر 2022 | 8 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:16 07:14 05:42
Babnet
11°
 Babnet18° Babnet % 66 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1121°-1420°-1222°-1423°-15
  • Avoirs en devises
    21863,7

  • (1 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,35088 DT        1$ =3,20805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 dec)   954,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   