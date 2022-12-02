مستخدمو وسائل النقل الريفي سيشرعون في دفع معاليم جديدة وفق المسافة بداية من 15 ديسمبر 2022


Publié le Vendredi 02 Decembre 2022 - 07:15 قراءة: 0 د, 37 ث
      
سيشرع مستخدمو النقل العمومي غير المنتظم بواسطة سيارات النقل الريفي، بداية من منتصف ديسمبر 2022 في دفع 750 مليما للبقعة الواحدة نظير قطع مسافة في حدود 5 كلم في حين ستكلف المسافة بين 5 كلم و10 كلم، 850 مليما .


واشار مقرر صدر عن وزارتي النقل والتجارة، الخميس، الى ان الراكب الذي سيقطع مسافة تفوق 10 كلم سيدفع مبلغ 86 مليما لكل بقعة كيلومترية واحدة. علما وان نقل الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتمترا ويزيد وزنها عن 10 كلغ ستكلف دينارا عن كل قطعة.

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وقررت الوزارتان، ايضا، توظيف زيادة بنسبة 10 بالمائة للنقل على الطرقات غير المعبدة ، علما وانه يجب يجب على الناقلين القيام بتعليق التعريفات داخل العربات و يجب أن تكون التعريفات المعلقة مؤشرة من قبل مصالح وزارة النقل.


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