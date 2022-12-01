خلال لقائه رئيسة الحكومة، سعيد يؤكد على ان "الدولة لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية"


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 22:20 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن الدولة، في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، "لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يُشاع ذلك بين الحين والآخر".


وشدد رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الخميس في قصر قرطاج، على ضرورة العمل المستمر للتخفيض في الأسعار، "لأن من يسعى إلى الترفيع فيها أو إلى تغييب بعض المواد له مآرب تتعارض مع المطالب المشروعة للشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية" وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

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وشدّد على تمسّكه بالدور الاجتماعي للدولة، مؤكدا على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، بل "يجب تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدّت إلى الوضع الذي آلت إليه معظمها".

وأشار رئيس الدولة إلى ضرورة التعويل على الذات وعلى امكانياتنا الوطنية، وذكّر بأن العدالة الاجتماعية هي أساس الاستقرار الذي ينشده الجميع والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع عادل للثروات والقضاء على الفساد المستشري في عدّة مؤسسات.
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وتناول اللقاء أيضا جملة من المحاور المتعلقة بالسير العادي لعدد من المرافق العمومية.

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