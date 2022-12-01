مدنين: منظمة "إرادة ومواطنة" تطلق مشروعها الجديد "حوكمة بيئية محلية" لفائدة 9 بلديات بمختلف الجهات

أطلقت منظمة "إرادة ومواطنة"، اليوم الخميس، مشروعها الجديد "حوكمة بيئية محلية" الذي سيتواصل لسنتين بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية، وذلك بهدف تحسين منظومة رفع الفضلات في تونس، وتحسين الحوكمة البيئية للبلديات التسع التي يشملها المشروع ومنها بولاية مدنين بلدية جربة ميدون الى جانب عدد من الجمعيات الداعمة لمسار تحسين منظومة رفع النفايات.





..



.

وسيتم في اطار هذا المشروع مرافقة البلديات المعنية في اعداد تقارير تعنى بتحسين منظومة رفع الفضلات واعداد مخطط تصرف في النفايات يرتقي باداء البلدية ويعطي عملها بعده الاستراتيجي لمدة 5 سنوات وذلك بمساعدة خبراء في البيئة والمالية وفي عدة مجالات اخرى تضعهم منظمة ارادة ومواطنة على الذمة الى جانب تقديم عدة انشطة مصاحبة من تكوين لاعوان البلدية ومسؤولي المستودعات والادارة البلدية مع استهداف عدة جمعيات القريبة من الشان البلدي لتعزيز دوره في التحسيس والتوعية وتقييم العمل البلدي وفق منسق الرامج في المنظمة محمد الجريدي.وجاء اطلاق هذا المشروع في اطار ندوة نظمتها المنظمة بجزيرة جربة حول اللامركزية : السياسة المحلية لادارة النفايات الصلبة في تونس بحضور الادارات المعنية وعدد من البلديات ومكونات المجتمع المدني الداعم لمسار تحسين منظومة رفع الفضلات.ومثّلت الندوة مناسبة لتقديم مداخلات حول اللامركزية والسياسة المحلية لادارة النفايات الصلبة في تونس خلصت الى ضرورة وضع خطة وطنية للتصرف المستدام والمندمج للنفايات تكون حلّا لمعظلة الوضع البيئي الصعب، الى جانب تقديم قراءة في مجلة البيئة التي لم تتم المصادقة عليها وبقيت مجرد مشروع منذ سنة 2020، مع طرح دور المجتمع المدني في حوكمة التصرف في النفايات، وتجذير الحسّ البيئي من أجل إرساء سلوكيات جديدة في مجال التصرف في النفايات.وكانت الندوة فرصة أيضا لاستعراض تجارب في مجال تطوير منظومة التصرف في النفايات، وتجارب نموذجية للفرز من المصدر، بعضها توقف بمجرد انتهاء الدعم الاجنبي لها عبر منظمات شريكة في التجربة وهو ما دفع بالمتدخلين إلى اقرار أهمية التجربة التي تتطلّب امكانيات ودعم ومتابعة وكثير من الصبر، حسب رأيهم.وشدّدوا على الحاجة الى تحسين الوضع البيئي، والعيش في بيئة سليمة، والتخلي عن السياسة المتخلفة في التعاطي مع النفايات بالردم او غيرها، والاتجاه نحو الفرز من المصدر والتثمين والاقتصاد الاخضر ، وتوفير الامكانيات المادية اللازمة.