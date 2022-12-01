كأس العالم قطر 2022.. مدرب الكاميرون: مواجهة البرازيل غدا الأصعب بالمونديال

وصف ريغوبيرت سونغ مدرب منتخب الكاميرون لكرة القدم المواجهة أمام المنتخب البرازيلي غداً الجمعة في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بأنها الأصعب في المونديال.





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وقال سونغ في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: إن البرازيل منتخب قوي ومُتمكّن ولديه عناصر لعب كثيرة، مشيراً إلى أن المنتخب الكاميروني سيخوض المباراة بطموح الفوز، حيث لا يوجد أمامه سوى هذا الخيار من أجل التأهل إلى دور الـثاني.وأشار إلى أن المنتخب الكاميروني يمتلك كل المؤهلات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية غداً، وأضاف: "إذا لعبنا بتماسك وكفريق واحد يمكننا الفوز على البرازيل".وتابع مدرب الكاميرون: "أعمل جاهداً على العامل النفسي للاعبين، حيث من الطبيعي أن يكون التحضير النفسي عاملاً أساسياً في هذا النوع من المباريات".