باجة:وقفة تضامنية ولوحات فنية فى الذكري الثالثة لفاجعة عمدون تحت شعار "امنون صامدون بالارادة والفنون".

تحت شعار" امنون صامدون بالارادة والفنون" نظمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات اليوم الخميس بمنطقة عين السنوسي بعمدون من ولاية باجة وقفة تضامنية ولوحات فنية لعدد من الطلبة وذلك في نطاق فعاليات الذكري الثالثة لحادث الحافلة السياحية الذى جد يوم الاحد 1 ديسمبر 2019 فى الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون بمنحدر جبلي حاد بعين السنوسي وادى الى مقتل 30 شابا منهم 24 ضحية قضوا على عين المكان.





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وقال عفيف الفريقي رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات ل"وات" ان وجود الجمعية والمجتمع المدنى بعين السنوسي اليوم هو التزام بتذكير المسؤولين والحكومة والدولة بهذه الفاجعة لحثهم على العمل على التطوير الدائم للبنية التحتية بهذه المنطقة وبغيرها من النقاط السوداء بمناطق الجمهورية ملاحظا تطورا للبنية الاساسية والتجهيزات بموقع الحادث والطريق المؤدى اليه ومبينا ان الصيانة جهد يومي متواصل يجب على هياكل التجهيز القيام بها باستمرار.وقال ان المجتمع المدنى يجب ان يتحمل مسؤوليته قبل حوادث الطرقات بالارتقاء بالوعي وبالمسؤولية المجتمعية لكل الاطراف المتدخلة مشيرا ان جزءا كبيرا من ضحايا حافلة عمدون تحصلوا على تعويضات لكن جزء كبير من الملف ما زال في مرحلة التقاضي.وابرز ايضا ان الجمعية تعهدت امام اهالي عمدون الذين اثرت عليهم الفاجعة اجتماعيا واقتصاديا واصبحت مدينتهم شبه منكوبة بان تجعل من منطقتهم منطقة حب الحياة معلنا عن تاسيس مهرجان حب الحياة بعمدون على ان يكون الطلبة طرفا رئيسيا في هذا المهرجان . وسيتم تنظيم عروضا كبرى بداية من السنة القادمةوقال ابراهيم الرياحي كاهية مدير الجسور والطرقات بالادارة الجهوية للتجهيز والاسكان لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم اثر حادث عمدون اعلان استشارة لتشخيص السلامة المرورية على الطريق الوطنية رقم 11 وتم اثرها انجاز اشغال تدعيم السلامة المرورية بالطريق الوطنية رقم 11 من النقطة الكلمترية 104 الى النقطة الكلمترية 136 بين منطقتي العريمة وعين السنوسي بولاية باجة بين سنتي 2020 و2022 وصيانة الطريق ببناء عوارض اسمنتية وتدعيم العلامات العمودية والافقية وبناء جدار ساند بتكلفة تتجاوز ال3 ملايين دينار. كما اعلن انه سيتم اعداد دراسة شاملة لتحسين مسار الطريق الرابط بين باجة وجندوبة على مستوى عين السنوسي موقع الحادث.ومن جهته افاد صابر البنبلي المعتمد الاول لولاية باجة "وات" بانه سيتم انطلاقا من الغد بالتنسيق مع الادارة الجهوية للحماية المدنية معاينة كيفية ازاحة ورفع هيكل الحافلة الذى ما زال موجودا على عين المكان كخطوة للقطع مع حادث الحافلة حتى لا يبقي اي اثر للحادث وللموت بالمنطقة و حتى تتجه المنطقة الى الحياة الطبيعية وحب الحياة.واكدت راضية الوسلاتي عضو جمعية المتطوعين بالحماية المدنية لمكتب "وات" بباجة انها كانت من بين الحاضرين يوم الحادث الاليم الذى لا ينسي ووجهت نداء للشباب ومستعملي الطريق لاخذ الاحياطات حتى لا تتكرر هذه الحادثة كما دعت الى ان يكون احياء ذكري فاجعة عمدون مناسبة للتذكير باهمية اليقظة والتوقي وتجنب كل مسببات الحوادث.وتجدر الاشارة الى انه تم خلال الذكري الثالثة لفاجعة عمدون عرض صور الضحايا وصور الحادث لوفود من الطلبة من اعضاء اكاديميات الطلبة سفراء السلامة على الطرقات بكلية العلوم بتونس والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة .