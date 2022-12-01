وزارة المالية تلغى اتفاقية تركيز فرع شركة "باست ري لبوان " لاعادة التامين لغير المقيمين


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 18:47 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت وزارة المالية ، عن الغاء الاتفاقية المتعلقة بتركيز فرع شركة "باست ري لبوان" بتونس الناشطة في مجال إعادة التأمين والمتعاملة اساسا مع غير المقيمين.


وأضافت وزارة المالية، وفق الامر عدد 918 المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 والصادر بالرائد الرسمي عدد 131 ليوم 1 ديسمبر 2022، ان الشركة المعنية تتعامل أساسا مع غير المقيمين والمصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 4263 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011

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وتشير بيانات الهيئة العامة للتامين الى وجود 7 مؤسسات تامين غير مقيمة وهي "مابفري أسيتنزا" و "بوبا انترناسيوتال" و"أسي أمريكان إنسورنس كومبني" و "أفني ري" و"كونتيننتال ري" و"سيكا ري" و"باست ري لبوان" التي تم الغاء اتفاقية العمل معها .



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