وزارة المالية تلغى اتفاقية تركيز فرع شركة "باست ري لبوان " لاعادة التامين لغير المقيمين

أعلنت وزارة المالية ، عن الغاء الاتفاقية المتعلقة بتركيز فرع شركة "باست ري لبوان" بتونس الناشطة في مجال إعادة التأمين والمتعاملة اساسا مع غير المقيمين.





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وأضافت وزارة المالية، وفق الامر عدد 918 المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 والصادر بالرائد الرسمي عدد 131 ليوم 1 ديسمبر 2022، ان الشركة المعنية تتعامل أساسا مع غير المقيمين والمصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 4263 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011وتشير بيانات الهيئة العامة للتامين الى وجود 7 مؤسسات تامين غير مقيمة وهي "مابفري أسيتنزا" و "بوبا انترناسيوتال" و"أسي أمريكان إنسورنس كومبني" و "أفني ري" و"كونتيننتال ري" و"سيكا ري" و"باست ري لبوان" التي تم الغاء اتفاقية العمل معها .