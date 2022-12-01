/منوبة: مترشحان يتهمان بلدية وادي الليل بتعطيل حملتهما، والبلدية تنفي، والهيئة الفرعية ترفع الامر للهيئة العليا للحسم

اتهم المترشحان للانتخابات التشريعية عن دائرة وادي الليل طارق الخوفي ومنال الشرقي، ادارة بلدية المكان بعدم الترخيص لهما لتعليق لافتات دعائية، رغم تقدمها بمطالب قانونية تتضمن تاشير الهيئة وموافقتها المسبقة عليها، فيما نفى كاتب عام البلدية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اية نية لذلك مؤكدا ان البلدية بصدد الاجابة التي ستمكن جميع المترشحين من هذا الحق الانتخابي.

واكد المترشح طارق الخوفي لكتب "وات" بمنوبة انه تقدم بعد تاشير اللافتات بطلب ترخيص من البلدية بتاريخ 28 نوفمبر المنقضي ، لكنه لم يتلق اي رد بالايجاب او النفي بل تلقى مكالمة هاتفية استفزازية وفق تعبيره .



..



.

.. ...

واضاف انه قام بتعليق لافتتين بالمفترق المحاذي للبلدية، وهو مكان مخصص عادة للمعلقات الاشهارية الحزبية منذ سنوات، لكنه فوجئ بانذار كتابي من الهيئة الفرعية للانتخابات ومطالبته بازالة اللافتات، بل تم تنفيذ ذلك بالقوة العامة،معتبرا ما حصل له اعتداء على القانون ، وتعطيل لحملته الانتخابية.كما اكدت المترشحة منال الشرقي وهي موظفة بنفس البلدية، وكاتب عام نقابة اساسية بها، ان مطلبها بتعليق لافتات على غرار المترشح السابق لم يحظ باي رد بالايجاب او النفي لحد الان رغم تقدمها به منذ امس ، الامر الذي دفعها للتظلم للهيئة الفرعية التي سبق لها التاشير على اللافتات المذكورة، معتبرة ذلك تعطيلا ممنهجا لحملتها الدعائية.من جهته، نفى كاتب عام البلدية توفيق خليل "لوكالة تونس افريقيا للانباء نية البلدية الرفض لاي مترشح بتعليق لافتاته الدعائية ،معتبرا ان الردين بصدد الاجابة الايجابية ، معللا بان مثل هذه المطالب ، تتطلب النظر فيها والرد عليها وفق التراتيب الادارية العادية والجاري بها العمل .واعتبرت رئيسة الهيئة الفرعية سماح المدوري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الخميس، ان الحصول على تراخيص البلديات في اشغال الملك العمومي، بتعليق لافتات او نصب خيمات دعائية وتحديد الامكنة لذلك،امر اجباري،بعد تعمير الاستمارة لدى الهيئة الفرعية والتاشير عليها.واكدت ان البلديات مطالبة عادة بالاجابة الفورية او في اقصى الاجال بعد 24 ساعة، اعتبارا لطبيعة الحملة الانتخابية المحدودة الاجال، مع ضرورة ان تكون الردود كتابية ايجابا او رفضا ، وماعدا ذلك يعد عدم الرد في الاجال، رفضا ضمنيا غير مبرر، مشيرة الى حق البلديات الرفض ، مع تبرير ذلك باسباب منطقية، ان لم تتوفر ،يعتبر ذلك تعطيلا صريحا ومتعمدا للحملة الانتخابية، يقوم المترشحون على اساسه بالتظلم لدى الهيئة.واضافت انه سيتم اليوم مراسلة الهيئة العليا حول تعطيل الحملة الانتخابية للمعنيين ، ورفع الامر لها لاتخاذ الاجراءات اللازمة في خصوص البلدية المعنية ، معتبرة انه وردتها تشكيات من المترشحين حول تاخر رسم المربعات المخصصة للتعليق الى مابعد الحملة، وتعطل عملية التعليق للمترشحين.يشار الى انه لم يتسن الاتصال برئيس البلدية وهو الفائز في الانتخابات البلدية 2018 عن حركة النهضة، رغم المحاولة في اكثر من مناسبة.