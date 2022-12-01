منوبة: احالة مخالفة الاعتداء على عرض وكرامة مترشح من قبل مترشح اخر الى النيابة العمومية

احالت الهيئة الفرعية الانتخابية اليوم الخميس مخالفة انتخابية سجلت امس باحدى الدوائر التابعة لها ، خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المزمع اجراءها في 17 ديسمبر، الى النيابة العمومية نتيجة ارتكاب أفعال من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية وفق تصريح رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات سماح المدوري لوكالة تونس افريقيا للانباء.





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واوضحت ان المخالفة التي سجلتها الهيئة ارتكبت من احد المترشحين على صفحات التواصل الاجتماعي ، وذلك بتعمده الاعتداء بالسب والشتم والقذف على عرض وكرامة مترشح اخر، وذلك بما يتنافى والقواعد العامة للحملة، التي تمنع كل خطاب يمس من اعراض المترشحين او كرامتهم او حياتهم الشخصية، وكل خطاب ينال من النظام العام، والاداب العامة، وكل خطاب يدعو للكراهية والعنف والتعصب والتمييز على اسس دينية او فئوية او عائلية او جهوية.واكدت المدوري انه من شان هذه الجرائم الحزبية اذا ثبت جسامتها وتاثيرها في تحصيل الاصوات في الانتخابات من قبل مجلس الهيئة العليا للانتخابات ، ان تلغى بموجبها الاصوات المتحصل عليها من المترشح القائم بالفعل.كما سجلت اليوم خلال الحملة ايضا ، مخالفة انتخابية من اجل تنظيم نشاط دعائي دون الاعلام المسبق للهيئة او للمنسق المحلي باحدى الدوائر الانتخابية الخمس ، ليرتفع عدد المخالفات المسجلة منذ بداية الحملة الى خمس مخالفات منها مخالفتان اكترونيتيان ارتكبتا على شبكات التواصل الاجتماعي وتم توثيقها وتسجيل مخالفتين في حق مرتكبيها.