كاس العالم 2022 - كرواتيا تبلغ دور الستة عشر بعد التعادل وتطيح ببلجيكا

تأهلت كرواتيا إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم بعد تعادل متوتر دون أهداف مع بلجيكا التي ودعت المسابقة مبكرا اليوم الخميس.

واحتاج فريق روبرتو مارتينيز، الذي يحتل المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) والذي وصل إلى قبل النهائي قبل أربع سنوات، إلى الفوز على ملعب أحمد بن علي للحفاظ على آماله في تجاوز دور المجموعات لكنهم لم يتمكنوا من تحطيم كرواتيا العنيدة التي احتلت المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف المغرب.





وأهدر البديل روميلو لوكاكو أربع فرص ذهبية لكسر حالة الجمود بينما تخلصت بلجيكا من القيود في الشوط الثاني على الرغم من أن كرواتيا كانت لديها فرصها لهز الشباك.

وانتهت كرواتيا، التي ستلعب في المباراة القادمة مع متصدر المجموعة الخامسة، بخمس نقاط بفارق نقطتين خلف المغرب الذي تغلب على كندا ليتصدر ترتيب المجموعة.

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واحتلت بلجيكا المركز الثالث برصيد أربع نقاط بعد فوزها بواحدة فقط من مبارياتها الثلاث.

ومع الكثير من التركيز على النتيجة، كان التوتر واضحا منذ المراحل المبكرة وأصبح اللقاء أشبه بمباراة شطرنج خططية، مع حرص الطرفين على عدم المخاطرة بشكل غير ضروري.

ولم يسدد أي منتخب على المرمى في أول شوط، وأشركت بلجيكا المهاجم لوكاكو بعد الاستراحة، لكن كرواتيا كانت أخطر وأنقذ الحارس تيبو كورتوا محاولتين من مارسيلو بروزوفيتش ولوكا مودريتش.

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وسدد لوكاكو كرة قوية في القائم من مدى قريب بعد مرور ساعة من اللعب وسط ضغط بلجيكي بحثا عن الهدف المطلوب للتأهل وتجنب الخروج.



وأهدر البديل روميلو لوكاكو أربع فرص ذهبية لكسر حالة الجمود بينما تخلصت بلجيكا من القيود في الشوط الثاني على الرغم من أن كرواتيا كانت لديها فرصها لهز الشباك.وانتهت كرواتيا، التي ستلعب في المباراة القادمة مع متصدر المجموعة الخامسة، بخمس نقاط بفارق نقطتين خلف المغرب الذي تغلب على كندا ليتصدر ترتيب المجموعة.واحتلت بلجيكا المركز الثالث برصيد أربع نقاط بعد فوزها بواحدة فقط من مبارياتها الثلاث.ومع الكثير من التركيز على النتيجة، كان التوتر واضحا منذ المراحل المبكرة وأصبح اللقاء أشبه بمباراة شطرنج خططية، مع حرص الطرفين على عدم المخاطرة بشكل غير ضروري.ولم يسدد أي منتخب على المرمى في أول شوط، وأشركت بلجيكا المهاجم لوكاكو بعد الاستراحة، لكن كرواتيا كانت أخطر وأنقذ الحارس تيبو كورتوا محاولتين من مارسيلو بروزوفيتش ولوكا مودريتش.وسدد لوكاكو كرة قوية في القائم من مدى قريب بعد مرور ساعة من اللعب وسط ضغط بلجيكي بحثا عن الهدف المطلوب للتأهل وتجنب الخروج.