أكثر من 200 مؤسسة ليبية وتونسية تشارك في الدورة الاولى للمعرض التونسي للصناعة والتجارة بمصراتة الليبية

من المنتظر ان تشارك أكثر من 200 مؤسسة اقتصادية تونسية وليبية من مختلف القطاعات في الدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي للصناعة والتجارة بمدينة مصراتة الليبية الذي سيلتئم من 16 الى 18 جانفي 2023 ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الافريقي بالشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بمصراتة.





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وتندرج هذه الدورة التي ستنتظم تحت شعار "تونس ليبيا بوابة افريقيا"، في اطار دفع العلاقات الاقتصادية التونسية اليبية وخلق قطب اقتصادي مشترك قادر على النفاذ الى السوق الافريقية بما ينعكس ايجابا على اقتصاديات البلدين في ظرف دولي دقيق وحساس"، وفق ما افاد به رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، انيس الجزيري خلال ندوة صحفية عقدها الخميس المجلس للاعلان عن المعرض.واضاف الجزيري ان تنظيم هذه الدورة الاولى هو ثمرة لعدد من المبادرات السابقة على غرار الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي الليبي بمدينة صفاقس (اكتوبر المنقضي) ومشاركة وفد من المجلس في فعاليات الدورة الاولى لمعرض المناطق الحرة بمصراتة بالاضافة الى توقيع اتفاق شراكة استراتيجي مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة.واوضح ان مدينة مصراتة مرشحة للعب دور محوري في اقتصاد المنطقة ككل عبر ميناء تجاري يعد من أنشط الموانئ الليبية ومنطقة حرة تمكن المستثمرين من عديد الامتيازات واسطول شاحنات يعد اكثر من 7000 شاحنة وهو الاهم على الصعيد الافريقي بالاضافة الى نسيج اقتصادي متكون من اكثر من 30 الف شركة في مختلف المجالات.وذكر رئيس مجلس الاعمال التونسي الليبي ان حكومة بلاده أطلقت دراسة لاستكمال الطريق الصحراوية التي تربط مصراتة بمنطقة تمنهة (سبها جنوب ليبيا) ثم اغاديس (شمال النيجر) لتكون مصراتة بوابة افريقيا جنوب الصحراء لعدد من دول شمال البحر الابيض المتوسط ومنها تونس.