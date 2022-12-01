جامعة البلديات تصدر وثيقة توجيهية لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس المنتخبة والإطارات البلدية المترشحين للانتخابات التشريعية

أصدرت الجامعة الوطنية للبلديات وثيقة توجيهية لفائدة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المنتخبة والإطارات البلدية الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية.

وبينت الجامعة ،في بيان أصدره اليوم الخميس ،أن الوثيقة التي تتضمن جملة من التوصيات، تندرج في إطار حرصها على ضمان حياد الإدارة البلدية باعتبارها مرفقا عاما.







وأكدت ضرورة احترام المقتضيات القانونية التي تلزم الإدارة العمومية بالعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة والمضمّنة بأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والنصوص المنقحة له وخاصة الفصول من 52 إلى 58 منه المتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية،

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تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري يوم 17 ديسمبر 2022 بالداخل، وأيام 15 و16 و17 ديسمبر بالخارج.





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وأكدت ضرورة احترام المقتضيات القانونية التي تلزم الإدارة العمومية بالعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة والمضمّنة بأحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والنصوص المنقحة له وخاصة الفصول من 52 إلى 58 منه المتعلقة بالمبادئ المنظمة للحملة الانتخابية،تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري يوم 17 ديسمبر 2022 بالداخل، وأيام 15 و16 و17 ديسمبر بالخارج.