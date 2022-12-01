كأس العالم 2022 - مدرب الأوروغواي يؤكد جاهزية المنتخب لمواجهة غانا غدا

أكد دييغو الونسو مدرب منتخب الأوروغواي الأول لكرة القدم جاهزية المنتخب لمواجهة نظيره الغاني غداً الجمعة على ملعب الجنوب ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة بكأس العالم قطر 2022.

وقال الونسو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "الأجواء إيجابية وهادئة في تربص المنتخب، وأثق في قدرات لاعبي فريقي".



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وأوضح: "صنعنا العديد من الفرص في لقاء البرتغال، ولكن لم نوفق في التسجيل" مضيفاً "سنحقق الفوز غداً إذا كرّرنا الأداء نفسه الذي قدّمناه خلال الشوط الثاني أمام البرتغال".وتابع مدرب الأوروغواي "يجب الاستمتاع بالتواجد في المونديال، معدن اللاعبين يظهر في اللحظات الحاسمة، على غرار ما حدث في التصفيات".وكشف الونسو أن المدافع رونالد أراوخو جاهز، وقد يشارك في التشكيل الأساسي لمباراة الغد، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على مواجهة غانا، ثم التفكير بعد ذلك في ثمن نهائي المونديال.بدوره، قال لويس سواريز، مهاجم منتخب الأوروغواي، إنه جاهز لخوض مواجهة غانا.واعتبر سواريز خلال المؤتمر الصحفي، أنه يجب عليهم الدخول في أجواء المباراة بشكل جيد وأن يحققوا الانتصار، منوهاً بأنه حاضرٌ مع الفريق لمواجهة التحديات وأنه سيكون على قدر المسؤولية.كما شدّد سواريز على أنه هادئ قبل مواجهة الغد، وأنهم مُصمّمون على تحقيق الفوز والتأهل للدور ثمن النهائي.