تونس - الاتحاد الأوروبي: بلدية متلين ببنزرت تشرع في الفرز الانتقائي للنفايات بدعم من الاتحاد الأوروبي

ستشرع بلدية متلين، وهي بلدة ساحلية صغيرة تقع في بنزرت في شمال غرب تونس ، في الفرز الانتقائي للنفايات بفضل اتفاق تم توقيعه في 30 نوفمبر 2022 مع كشافة متلين ببنزرت بدعم من الاتحاد الأوروبي كجزء من حملتها "من أجل كوكبنا"

وتأتي هذه حملة لدعم الفاعلين المحليين ، هذه المرة ، كاب زبيب ، للحفاظ على البيئة بمشاركة الطلاب ولأول مرة الكشافة والتوعية بأهمية احترام الطبيعة.



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وتم في هذا الإطار، تركيب 11 صندوق لفرز النفايات في المدرسة وعلى شاطئ كاب زبيب ، خلال الحدث الذي نظمه وفد الاتحاد الأوروبي في تونس ، في متلين ، في 30 نوفمبر 2022 ، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في تونس. ماركوس كورنارو. كما يأتي هذا الحدث بعد سلسلة من إجراءات التوعية بشأن إزالة التلوث والحفاظ على الطبيعةوجرى خلال هذا الحدث ، تقديم مسرحية عن البيئة وتم تدريب الطلاب على الفرز الانتقائي للنفايات من قبل جمعية إعادة التدوير التونسية.وتهدف هذه الانشطة إلى دعم وإشراك الفاعلين التونسيين ولا سيما الفاعلين المحليين (البلدية ، الكشافة ، الطلاب) من أجل العمل لصالح الحفاظ على البيئة الطبيعيةإن البيئة والمناظر الطبيعية في منطقة كاب زبيب ، وهي منطقة برية غنية بالتنوع البيولوجي البحري ، رائعة وتستحق الحماية والمحافظة عليها من كافة أخطار التلوث والتعرية.يقع كاب زبيب على الساحل الشمالي لتونس ، ويغلق خليج بنزرت على الجانب الشرقي. في هذا المكان الذي لا يزال بريًا وساحرًا ، توجد جزر كاني الصغيرة ، والتي تعد من بين مواقع الغوص الأكثر إثارة للاهتمام في البحر الأبيض المتوسط.على الرغم من ثرائها في التنوع البيولوجي البحري وإمكاناتها البيئية ، لم يتم التخطيط لمنطقة كاب زبيب كمنطقة حماية الثدييات البحرية الهامةوتم اقترح كاب زبيب كمنطقة مهمة للثدييات البحرية ، لكن هذا الاقتراح لم يتم الإبقاء عليه بسبب نقص البيانات المنتظمة لمراقبة توزيع الدلافين" ، وفق المسؤول عن البرنامج البحري في الصندوق العالمي للطبيعة - شمال أفريقيا مهدي عيسي.لذلك فإن توعية الفاعلين المحليين والمواطنين ومشاركتهم في حماية المنطقة بأكملها ومحيطها من التلوث له أهمية كبيرة.للتذكير ، فإن حملة "من أجل كوكبنا" هي مبادرة مشتركة للمفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي لحشد الدعم للطبيعة والعمل المناخي في السنوات القادمة.