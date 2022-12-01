الكاف: يوم تحسيسي حول الشركات الأهلية وكيفية بعثها والامتيازات التي تنتفع بها


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 22:28 قراءة: 0 د, 46 ث
      
انتظم، اليوم الخميس، بولاية الكاف، يوم اعلامي تحسيسي حول منظومة الشركات الأهلية وكيفية إنجازها، وذلك بهدف التشجيع على بعث هذه الآلية الجديدة لدعم الاستثمار وخلق موارد الرزق في إطار الاقتصاد المتضامن


وخصص اليوم الاعلامي، الذي حضره عدد هام من الشبان الباعثين، ومختلف المصالح الإدارية ذات العلاقة، وعدد من مكونات المجتمع المدني، وأشرف عليه مستشار وزير الشؤون الاجتماعية راشد لعبيدي، للتعريف والتحسيس بأهمية هذه الآلية الجديدة التي تم أحداثها بمرسوم رئاسي عدد 15 بتاريخ 20 مارس الماضي، والتي ترمي إلى مزيد تطوير آليات بعث المشاريع الصغرى في مختلف القطاعات محليا او جهويا، والتي يمكن أن تساهم الدولة في تمويلها عن طريق المال المسترجع عبر الصلح الجبائي مع كل من وقع تتبعه من أجل جرائم التهرب الضريبي أو الاضرار بالمال العام

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وقدم لعبيدي بالمناسبة عرضا شاملا حول السبل القانونية التي تمكن من تكوين هذه الشركات الأهلية وكيفية تسييرها ومراقبتها والمشاركة فيها إلى جانب التعريف بالامتيازات الجبائية التي تتمتع بها خلال ال10 سنوات الأولى من تاريخ انطلاق نشاطها.

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