جندوبة: ممثلو الهياكل الإدارية العمومية يعربون عن جاهزيتهم لتأمين عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعيّة القادمة

أكّد ممثلو الهياكل الإدارية المحلية والجهوية المشاركون، اليوم الخميس، في جلسة عمل خصّصت للاطلاع على مدى جاهزية هذه الهياكل ليوم الاقتراع للانتخابات التشريعية القادمة، استعدادهم لتأمين العملية الانتخابية واستكمال النقائص المسجّلة.

وطالب بعض المتدخلين، بحضور ممثلين عن الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة، بإدماج مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية فج حسين الغابة بمعتمدية غار الدماء بأقرب مدرسة منها وذلك لعدم توفر أدنى شروط العملية الانتخابية.





ولفتوا إلى ضرورة التحسّب لتغيرات مناخية محتملة، وتأمين الإضاءة داخل وخارج مراكز الاقتراع كما الشأن للقاعة الرياضية المغطاة بجندوبة باعتبارها مركزا للتجميع والفرز.

وأوصى والي الجهة، سمير كوكة، الذي ترأس الجلسة، الهياكل الإدارية بتوفير كل السبل الضامنة لتنظيم العملية الانتخابية من مواد انتخابية ومعدات ووسائل نقل، وتركيزها في اوقاتها المعلومة، والتنسيق بين مختلف الهياكل لتجاوز أي اشكال محتمل، وبضرورة النأي عن أي شكل من اشكال الدعاية لأي مرشح كان، والالتزام بالحياد وعدم الانخراط في مظهر من مظاهر التوظيف.



