حصيلة نشاط المواني التجارية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 13:10 قراءة: 0 د, 52 ث
      
شهدت حركة توافد المسافرين خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 استرجاع نسقها العادي حيث تجاوز عددهم 662 ألف مسافر الى حدود نهاية شهر سبتمبر 2022 بزيادة 35 بالمائة بالنسبة إلى الفترة نفسها من سنة 2021 كما ارتفعت نسبة العربات بـ 30 بالمائة بعدد 250 ألف عربة.
وقد سجلت الموانئ التجارية التونسية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية عبور 21,3 مليون طن من البضائع بزيادة طفيفة بلغت 1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 ، حيث ارتفع مجموع الصادرات عن طريق الموانىء بـ 6 بالمائة ليصل إلى 8,1 مليون طن في حين تقلصت الواردات بـ 2 بالمائة وبحجم بلغ 13,2 مليون طن.

كما ارتفع عدد المجرورات بـ 8 بالمائة إلى حدود 120 ألف وحدة محملة بـ 1,84 مليون طن بزيادة بلغت 21 بالمائة في حين انخفض عدد الحاويات بـ 2 بالمائة حيث بلغ قرابة 345 ألف حاوية قياس 20 قدما.
أمّا بالنسبة لحركة السفن التجارية فقد سجلت الموانىء التجارية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 زيادة طفيفة حيث استقبلت 3365 سفينة مقابل 3359 سفينة في نفس الفترة من السنة الماضية.
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