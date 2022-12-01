وزارة الصحة: إعفاء الوافدين على تونس من إجبارية الإستظهار بالتحاليل المخبرية للكوفيد 19 وجواز التلقيح


Publié le Jeudi 01 Decembre 2022 - 13:08 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قررت تونس، اليوم الخميس، إعفاء الوافدين على البلاد التونسية من إجبارية الإستظهار بالتحاليل المخبرية وجواز التلقيح، وذلك على إثر تحسن المؤشرات الوطنية المتعلقة بهذه الجائحة واستقرار الحالة الوبائية في مستوى عدوى منخفض جدا على الصعيدين الوطني والعالمي.


وأعلنت وزارة الصحة،في بلاغ لها، عن مواصلة عمليات التلقيح والتطعيم بجرعات تعزيز المناعة خاصة لكبار السنّ والمصابين بأمراض مزمنة، داعية حاملي أعراض كوفيد-19 الى الحرص على ارتداء الكمامات و تهوئة الفضاءات المغلقة.

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ولفتت الوزارة الى أنه يتم تحيين البروتوكولات الصحية حسب تطور الحالة الوبائية لجائحة كوفيد 19.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت في بلاغها الدوري عن الوضع الوبائي، يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، عن تسجيل 81 اصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 5 فاصل 91 بالمائة و ذلك خلال الفترة الممتدة من يوم 21 نوفمبر إلى يوم 27 نوفمبر 2022، دون تسجيل أية وفاة.
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