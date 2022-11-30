تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام بنسبة 13 بالمائة إلى 1248 كيلو طن في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بنهاية سبتمبر 2021 بحسب التقرير الشهري عن أوضاع الطاقة في نهاية شهر سبتمبر 2022 ، نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم. أثر هذا الانخفاض على معظم الحقول الرئيسية ، وهي حلق المنزل التي دخلت الإنتاج عام 2021 (-64 بالمائة) ، البركة (-65 بالمائة) ، آدم (-22بالمائة) ، الشروق (-21بالمائة)، البرمة (-8 بالمائة) صدربعل (-7 بالمائة) سيرسينا (-17بالمائة)، نوارة (-6 بالمائة) من ناحية أخرى، سجلت الحقول الأخرى تحسنا في الإنتاج ، وهي غريب (+ 111 بالمائة) وفرانيج / باغ / طرفا (+ 16 بالمائة وعشتارت (+ 1بالمائة وانخفض المتوسط ​​اليومي لإنتاج النفط من 40.4 ألف برميل / يوم بنهاية سبتمبر 2021 إلى 35.5 ألف برميل / يوم بنهاية سبتمبر 2022. //









زيادة طفيفة بنسبة 0.2 بالمائة في موارد الغاز الطبيعي

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بلغت موارد الغاز الطبيعي (الإنتاج الوطني + الحزمة الضريبية) 2،181 كيلو طن في نهاية سبتمبر 2022 ، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. وانخفض إنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 5 بالمائة وتراجعت الحزمة الضريبية على مرور الغاز الجزائري بشكل كبير خلال النصف الأول من سنة 2020 ، وكان للوباء الذي أصاب أوروبا وخاصة إيطاليا تأثير قوي على الطلب على الطاقة وبالتالي على كمية الغاز العابر من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس. ومع ذلك ، لوحظ تحسن من جويلية 2020 ويستمر خلال سنتي 2021 و 2022 وارتفعت مشتريات الغاز الجزائري بنسبة 8 بالمائة ، بين نهاية سبتمبر 2021 ونهاية سبتمبر 2022 ، لتصل إلى 1857 ألف طن. وذلك بسبب الزيادة في الطلب بعد التراجع من ماي 2021 وانخفاض الإنتاج. وسجل العرض الوطني للغاز الطبيعي شبه استقرار خلال نفس الفترة ليبلغ 3868 ألف طن.



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بلغت موارد الغاز الطبيعي (الإنتاج الوطني + الحزمة الضريبية) 2،181 كيلو طن في نهاية سبتمبر 2022 ، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021. وانخفض إنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 5 بالمائة وتراجعت الحزمة الضريبية على مرور الغاز الجزائري بشكل كبير خلال النصف الأول من سنة 2020 ، وكان للوباء الذي أصاب أوروبا وخاصة إيطاليا تأثير قوي على الطلب على الطاقة وبالتالي على كمية الغاز العابر من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس. ومع ذلك ، لوحظ تحسن من جويلية 2020 ويستمر خلال سنتي 2021 و 2022 وارتفعت مشتريات الغاز الجزائري بنسبة 8 بالمائة ، بين نهاية سبتمبر 2021 ونهاية سبتمبر 2022 ، لتصل إلى 1857 ألف طن. وذلك بسبب الزيادة في الطلب بعد التراجع من ماي 2021 وانخفاض الإنتاج. وسجل العرض الوطني للغاز الطبيعي شبه استقرار خلال نفس الفترة ليبلغ 3868 ألف طن.