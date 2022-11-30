كأس العالم قطر 2022.. مدرب أستراليا: استفدنا من بطء لاعبي الدنمارك

وصف المدرب جراهام أرنولد المدير الفني للمنتخب الأسترالي أداء لاعبيه بـ"الاحترافية العالية والالتزام التكتيكي"، وقال في المؤتمر الصحفي عقب تأهله للدور ثمن النهائي من كأس العالم قطر2022: إن لاعبي المنتخب الأسترالي سيّروا المباراة بصورة جيدة وقدّموا أداءً جعله يشعر بالفخر كمدرب يقود منتخباً مميزاً في أكبر بطولات كرة القدم في العالم.. مشيراً إلى أن كأس العالم تجعله يتحدث عن جيل جديد للكرة الأسترالية ستكون له كلمة في المستقبل.

ونفى المدرب أن يكون مُتابعاً للمباراة الثانية التي جرت في التوقيت نفسه بين /تونس وفرنسا/، وقال إنه كان يركّز على أن يفوز في مباراته أمام الدنمارك دون النظر لأي نتيجة أخرى، لأن الفوز فقط هو طريقه للتأهل.





وأعرب المدرب عن فخره بأداء لاعبي المنتخب الأسترالي.. مشيراً إلى أن مصدر فخره هو أنه كان آخر المنتخبات المُرشّحة للتأهل من آسيا للدور ثمن النهائي، حيث لم يرشحه أحد للتأهل من المجموعة التي تضم بطل العالم منتخب فرنسا.

وكشف المدرب أن أحد أسباب تفوقه في المباراة هو استفادته من البطء الشديد في منتخب الدنمارك في صناعة اللعب وبناء الهجمات، وهو ما مكّنه من تنظيم الدفاع لمواجهة المحاولات الدنماركية في المباراة والخروج بالنتيجة المطلوبة.

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وأضاف المدرب أنه طلب من اللاعبين التركيز في فترة بداية المباراة وصولاً إلى منتصف الشوط، وبعدها ستكون المباراة أكثر سهولة لهم، وقد ساعده في ذلك أنهم يملكون الجودة العالية وعقلية الفوز، وهما أمران مهمّان جداً لأي منتخب لتحقيق النجاح.



وأعرب المدرب عن فخره بأداء لاعبي المنتخب الأسترالي.. مشيراً إلى أن مصدر فخره هو أنه كان آخر المنتخبات المُرشّحة للتأهل من آسيا للدور ثمن النهائي، حيث لم يرشحه أحد للتأهل من المجموعة التي تضم بطل العالم منتخب فرنسا.وكشف المدرب أن أحد أسباب تفوقه في المباراة هو استفادته من البطء الشديد في منتخب الدنمارك في صناعة اللعب وبناء الهجمات، وهو ما مكّنه من تنظيم الدفاع لمواجهة المحاولات الدنماركية في المباراة والخروج بالنتيجة المطلوبة.وأضاف المدرب أنه طلب من اللاعبين التركيز في فترة بداية المباراة وصولاً إلى منتصف الشوط، وبعدها ستكون المباراة أكثر سهولة لهم، وقد ساعده في ذلك أنهم يملكون الجودة العالية وعقلية الفوز، وهما أمران مهمّان جداً لأي منتخب لتحقيق النجاح.