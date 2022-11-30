وهبي الخزري : سعداء بالفوز على حامل اللقب ولم نخرج من الباب الضيق

أكد وهبي الخزري لاعب المنتخب التونسي أن الفوز الذي تحقق على نظيره الفرنسي (1- صفر) في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس العالم قطر 2022، جاء عن استحقاق بعد تقديم الفريق أداء رائعا سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم، معتبرا أن منتخب بلاده لم يخرج من المونديال من الباب الصغير.

وقال الخزري في المؤتمر الصحفي لأفضل لاعب في مباراة تونس وفرنسا :" نحن سعداء اليوم بما قمنا به من عمل مميز، وقدمنا أداء جيدا، ولعبنا كمجموعة، إلا أننا نأسف لأننا لم نتأهل إلى الدور الثاني، ولكننا لم نخرج من الباب الضيق".





وأوضح أن الجمهور التونسي فخور بأداء اللاعبين وقتالهم في مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز على منتخب كبير بحجم فرنسا حاملة اللقب، رافضا من التقليل من فوزه تونس على اعتبار أن فرنسا لم تشارك بالتشكيلة الأساسية، حيث شدد أن التشكيلة التي بدأت المباراة تضم لاعبين كبار في أكبر الأندية الأوروبية.

وشدد الخزري على أن المنتخب التونسي أثبت قوته كفريق، واستحق الفوز بعد الأداء الذي قدمه طوال الشوطين، مشيرا إلى صنع الكثير من الفرص للتسجيل، ولكن لم نتمكن إلا من تسجيل هدف وحيد.

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وأعرب مهاجم مونبيليه الفرنسي عن حزنه الشديد بعد علمه بفوزه أستراليا على الدنمارك (1-صفر)، حيث كان يأمل نتيجة أخرى تساعد تونس على التأهل، معتبرا أن هذه الأمور تحدث عندما تعتمد على الغير في تحقيق أحلامك.



وأوضح أن الجمهور التونسي فخور بأداء اللاعبين وقتالهم في مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز على منتخب كبير بحجم فرنسا حاملة اللقب، رافضا من التقليل من فوزه تونس على اعتبار أن فرنسا لم تشارك بالتشكيلة الأساسية، حيث شدد أن التشكيلة التي بدأت المباراة تضم لاعبين كبار في أكبر الأندية الأوروبية.وشدد الخزري على أن المنتخب التونسي أثبت قوته كفريق، واستحق الفوز بعد الأداء الذي قدمه طوال الشوطين، مشيرا إلى صنع الكثير من الفرص للتسجيل، ولكن لم نتمكن إلا من تسجيل هدف وحيد.وأعرب مهاجم مونبيليه الفرنسي عن حزنه الشديد بعد علمه بفوزه أستراليا على الدنمارك (1-صفر)، حيث كان يأمل نتيجة أخرى تساعد تونس على التأهل، معتبرا أن هذه الأمور تحدث عندما تعتمد على الغير في تحقيق أحلامك.