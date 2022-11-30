كأس العالم قطر 2022.. مدرب بلجيكا يؤكد صعوبة مواجهة كرواتيا غدا

أكّد الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي صعوبة مواجهة المنتخب الكرواتي، غداً /الخميس/، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم قطر 2022.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي اليوم: "نحن هنا لنفوز بالمباريات بطبيعة الحال وعندما نخسر نبدأ التفكير مرة أخرى هل نثق بأنفسنا؟ هل نستمتع باللعب أم لا؟".



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وتابع: "لكن الأمر يتعلق أكثر بالتوقعات، أن نتوقع فقط أن تفوز بلجيكا غداً هذا غير كافٍ، يجب أن نفوز ونقدم أداءً رائعاً، بدليل أن فوزنا بالمباراة الأولى لم يكن كافياً ثم خسرنا من المغرب".وأضاف المدرب: "لدينا فرصة جيدة لنقدم ردة فعل قوية ورجوعاً قوياً، هذه لحظة مميزة للعودة بقوة إلى كأس العالم، ونستطيع الوصول إلى مستوى معين في المونديال وحتى الآن لم أرَ منتخباً يلعب 90 دقيقة بطريقة رائعة بجهد جسدي عالٍ، سنقوم بما في وسعنا، أعتقد أننا نستطيع المشاركة بصورة مشرفة في هذه البطولة، نريد أن نؤدي جيداً ونفوز ونصعد".وواصل مارتينيز: "أعتقد أنه يتعين علينا اللعب بأسلوب ساحر لنصل إلى المستوى المطلوب، وسنصل لهذا المستوى، نحن ننافس فرقاً عالمية والأمر متعلق بالعملية والتركيز، وألا نفشل أو نخفق، يتعين علينا التركيز لتحقيق الفوز، مباراة الغد لن تكون سهلة والتعادل يطيح بنا خارج المونديال، سننافس غداً على الفوز".وأشاد مدرب بلجيكا بالمهاجم لوكاكو قائلاً: "هو عنصر مؤثر جداً في الثلث الأخير، هو من الهدافين على مدار تاريخ المنتخب، كما أنه قائد ويستمتع بالمنافسات الكبرى، وينقل هذه الروح إلى الجميع، لذلك وجوده له أهمية كبيرة جداً".