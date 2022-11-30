أخصائي في علم الفيروسات يدعو الى الحذر في فصل الشتاء الحالي من أعراض الفيروسات الموسمية والكوفيد 19 والتفريق بينها بالتحاليل مخبرية

دعا الاخصائي في علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني، اليوم الاربعاء، الى الحذر من انتشار الفيروسات التي لها علاقة بالجهاز التنفسي، خلال فصل الشتاء، مثل الانفلونزا الموسمية ونزلة البرد وكوفيد19 (أوميكرون) والتي تتميز بأعراضها المتشابهة والقيام بالاستشارة الطبية والاختبارات المخبرية الخاصة للتفريق بينها.







واوصى بالتوقي من هذه الفيروسات التي تتسب في أعراض مشابهة يصعب التفريق بينها دون استشارة الطبيب على غرار احتقان الانف واوجاع الراس وارتفاع درجات الحرارة واوجاع المفاصل وغيرها من الاعراض.



..



.

وأكد على ضرورة تلقي جرعات التلاقيح الخاصة بفيروس كورونا والانفلونزا الموسمية لاسيما وانها متوفرة بالصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الاساسية.



واستبعد، في سياق متصل، من حدوث موجة سابعة مرتبطة بانتشار فيروس كورونا في الفترة القادمة لاسيما وان جميع المؤشرات الوبائية مستقرة وتنم عن صعوبة ظهور موجة اخرى.

.. ...



ووصف الوضع الوبائي بانتشار ضعيف للفيروس لاتتعدى النسبة الايجابية للتحاليل ال6 بالمائة، داعيا عموم المواطنين وخاصة كبار السن واصحاب الامراض المزمنة الى الاقبال على التلقيح.



واوصى بالتوقي من هذه الفيروسات التي تتسب في أعراض مشابهة يصعب التفريق بينها دون استشارة الطبيب على غرار احتقان الانف واوجاع الراس وارتفاع درجات الحرارة واوجاع المفاصل وغيرها من الاعراض.وأكد على ضرورة تلقي جرعات التلاقيح الخاصة بفيروس كورونا والانفلونزا الموسمية لاسيما وانها متوفرة بالصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الاساسية.واستبعد، في سياق متصل، من حدوث موجة سابعة مرتبطة بانتشار فيروس كورونا في الفترة القادمة لاسيما وان جميع المؤشرات الوبائية مستقرة وتنم عن صعوبة ظهور موجة اخرى.ووصف الوضع الوبائي بانتشار ضعيف للفيروس لاتتعدى النسبة الايجابية للتحاليل ال6 بالمائة، داعيا عموم المواطنين وخاصة كبار السن واصحاب الامراض المزمنة الى الاقبال على التلقيح.