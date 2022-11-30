كأس العالم 2022 - لاعب المنتخب الإنقليزي السابق جون بارنز : على الجميع احترام القوانين والعادات القطرية

أكد جون بارنز لاعب منتخب إنقلترا السابق أن على الجميع احترام القوانين والعادات والتقاليد والثقافة القطرية خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال بارنز في مقال له نشر بصحيفة /التايمز/ البريطانية، إن دولة قطر دعت الجميع لحضور نهائيات كأس العالم، ولكنها طالبت باحترام عاداتها وثقافتها وقوانينها، منتقدا الحملات الغربية ضد مونديال قطر.



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وأضاف: "من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن بعض أولئك الذين أحدثوا ضجة كبيرة، ليس لديهم الآن الكثير لقوله عن التنمية في قطر على مدى السنوات العشرين الماضية".وأكد بارنز، الذي خاض 79 مباراة دولية مع منتخب إنقلترا بين عامي 1983 و1995 أن الوضع في دولة قطر أفضل، مع وجود تطوير في الإسكان والمرافق والأجور.جدير بالذكر أن وزارة الخارجية البريطانية قد أصدرت قبل المونديال مجموعة من النصائح والإرشادات لمشجعي منتخبي إنقلترا وبلاد الغال الذين توجهوا إلى دولة قطر لحضور مباريات كأس العام قطر 2022، وطالبتهم بالاطلاع على القوانين والعادات القطرية لمعرفة ما ينبغي عليهم تجنبه أثناء وجودهم هناك، وضرورة احترامهم للعادات والتقاليد المتبعة في البلد المضيف.