وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية يشرف على موكب تنصيب المدير العام الجديد للتصرف والبيوعات


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 19:40 قراءة: 0 د, 37 ث
      
في إطار التداول على المسؤوليات، وتبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 870 لسنة 2022 المؤرخ في 22 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية مديرين عامين، أشرف محمد الرقيق، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية صباح اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022 على موكب تنصيب سمير العلاقي المدير العام الجديد للتصرف والبيوعات.


ومثلت المناسبة فرصة للتأكيد على الدّور المحوري الذي تلعبه الإدارة العامة للتصرف والبيوعات في المحافظة والاستعمال الرّشيد للرصيد العقاري للدولة وتوفير حاجيات المرفق العمومي.

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هذا وثمّن الوزير خلال كلمته المجهود المبذول من قبل محمود ڨادر المدير العام السابق طيلة فترة إشرافه على الادارة العامة ومساهمته القيمة بمعية كافة موظفي وأعوان الإدارة في متابعة ومعالجة مختلف الملفات المتعهد بها خاصة المستعجلة منها والمرتبطة بنحو بارز بالمشاريع التنموية على الصعيد الوطني.
كما تمنى للمدير العام الجديد التوفيق في مهامه.


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