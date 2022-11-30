منطقة نفزة تسجل امطارا قاربت 45 مليمترا في ظل تسجيل 13 ولاية نزول الغيث النافع


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 12:16 قراءة: 1 د, 4 ث
      
تلقت نفزة التابعة لولاية باجة 45 مليمترا من الامطار خلال 24 ساعة الماضية في وقت سجلت 12 ولاية اخرى نزول امطار هامة خاصة بمناطق تابعة لولاية جندوبة على غرار بني مطير التي سجلت 44 مليمترا.


واشار المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ حول كميات الامطار المسجلة، ان محطات الامطار سجلت نزول امطار بكل من بنزرت و تونس وبن عروس ومنوبة وزغوان ونابل وجندوبة وباجة والكاف وسليانة والقصرين والمنسيتر الى جانب باجة واريانة

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وسجلت عين دراهم التابعة لولاية جندوبة ، من جانبها، نزول 43 مليمترا و سنونين التابعة لولاية بنزرت 41 مليمترا في حين حصلت منطقة ماطر على 32 مليمترا وجومين على 30 مليمترا.

وشهدت كل من تونس قرطاج وسيدي بوسعيد من ولاية تونس نزول 8 مليمترات وقليبة التابعة من ولاية نابل نزول 5 مليمترات في حين سجلت منطقة سيدي بورويس من ولاية سليانة 14 مليمترا.
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ورصدت المحطات نزول 20 مليمترا برادس من ولاية بن عروس و 18 بمقرين و 12 مليمترا بالكاف المدينة وسجلت تالة التابعة لولاية القصرين 3 مليمترات والجديدة من ولاية منوبة 15 مليمترا وعين عسكر من ولاية زغوان 8 مليمترات وشهدت قلعة الاندلس من ولاية اريانة نزول 16 مليمترا.

وبلغت قوة الرياح 119 بالقصرين و 72 بطبرقة وتالة و 61 بالمنستير و 58 بالنفيضة وتوزر وجربة و 54 بسيدي بوزيد ومطماطة وقبلي وتطاوين في حين ظهرت رياج رملية بمطماطة وقبلي.

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