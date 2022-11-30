قبلي: وقفة احتجاجية امام مندوبية التربية للتعبير عن رفض "استباحة المؤسسات التربوية من قبل والي الجهة" (الاتحاد الجهوي للشغل)

نفذ عملة التربية وعدد من القيمين والقيمين العامين، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية على خلفية ما اعتبروه "استباحة لمؤسساتهم وتشهيرا بها" على صفحة الولاية بشبكة التواصل الاجتماعي





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واوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية طارق ين بلقاسم ل"وات" ان هذه الوقفة الاحتجاجية ستتجه نحو مقر الولاية للتعبير عن رفض الاتحاد ومنظوريه بقطاعات الفرع الجامعي لعملة التربية والفرع الجامعي للقيمين والقيمين العامين "للتصرف الذي اتاه والي الجهة عند زيارته مؤخرا للمطعمين المدرسيين بمعهدي ابن سينا وابن الجزار".وقال بن بلقاسم ان منظوريه بالمؤسستين التربويتين "تعرضوا لنوع من الاهانة من قبل والي الجهة الذي تصرف بحدة ازاء ما لاحظه من اخلالات كان يمكن معالجتها بطرق ادارية بحتة دون التعسف على العملة خاصة وان بعض هذه الاخلالات"، مشيرا الى ان بعض المواد التي كان يظهر تعفنها "كانت معدة للاتلاف وليس للاستعمال في الاكلات المدرسية التي يجتهدون لتكون مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة رغم النقائص في التجهيزات والموارد البشرية"، وفق قوله.واضاف ان الاتحاد ومنظوريه "ليسوا ضد تطبيق القانون ولكنهم يرفضون التشهير الذي تعرض له العملة عبر صفحات التواصل الاجتماعي والذي مس من كرامة العملة".