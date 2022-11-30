قبلي: وقفة احتجاجية امام مندوبية التربية للتعبير عن رفض "استباحة المؤسسات التربوية من قبل والي الجهة" (الاتحاد الجهوي للشغل)


Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 - 11:13 قراءة: 0 د, 54 ث
      
نفذ عملة التربية وعدد من القيمين والقيمين العامين، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية على خلفية ما اعتبروه "استباحة لمؤسساتهم وتشهيرا بها" على صفحة الولاية بشبكة التواصل الاجتماعي


واوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية طارق ين بلقاسم ل"وات" ان هذه الوقفة الاحتجاجية ستتجه نحو مقر الولاية للتعبير عن رفض الاتحاد ومنظوريه بقطاعات الفرع الجامعي لعملة التربية والفرع الجامعي للقيمين والقيمين العامين "للتصرف الذي اتاه والي الجهة عند زيارته مؤخرا للمطعمين المدرسيين بمعهدي ابن سينا وابن الجزار".

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وقال بن بلقاسم ان منظوريه بالمؤسستين التربويتين "تعرضوا لنوع من الاهانة من قبل والي الجهة الذي تصرف بحدة ازاء ما لاحظه من اخلالات كان يمكن معالجتها بطرق ادارية بحتة دون التعسف على العملة خاصة وان بعض هذه الاخلالات"، مشيرا الى ان بعض المواد التي كان يظهر تعفنها "كانت معدة للاتلاف وليس للاستعمال في الاكلات المدرسية التي يجتهدون لتكون مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة رغم النقائص في التجهيزات والموارد البشرية"، وفق قوله.

واضاف ان الاتحاد ومنظوريه "ليسوا ضد تطبيق القانون ولكنهم يرفضون التشهير الذي تعرض له العملة عبر صفحات التواصل الاجتماعي والذي مس من كرامة العملة".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 257614

Falfoul  (Tunisia)  |Mercredi 30 Novembre 2022 à 12h 16m |           
كان من الاجدر القيام باعتصام ضد الاخلالات في المطاعم من طرف ناس لا تحترم التلاميذ ولا تحترم العمل وتستبيح حقوق التلاميذ والمطالبة بتسليط العقوبات الادارية والتاديبية اللازمة ...وبعد الانتهاء من معاقبة كل المخلين بواجباتهم المهنية ... كل واحد بصاص ونفسو عزيزة يمشي يشكي للقضاء لتحميل المسؤوليات عوض هذه الحشود متع اللهماقة التي دمرت البلاد...



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