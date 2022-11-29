كأس العالم قطر 2022 - مدرب بولونيا يؤكد صعوبة مواجهة الأرجنتين

أكد تشيسلاف ميخنييفيتش مدرب المنتخب البولوني صعوبة مواجهة منتخبه مع نظيره الأرجنتيني، غداً الأربعاء في ثالث وآخر مباريات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وقال ميخنييفيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم في المركز الإعلامي الرئيسي للمونديال: "عندما سحبت قرعة البطولة وحلت بولونيا في المجموعة التي تضم الأرجنتين انتظر العالم كله المباراة التي ستجمع بين المنتخبين وليس فقط المواجهة بين ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي".





وأضاف : "مباراة الغد أمام المنتخب الأرجنتيني صعبة وعلينا التعامل معها بهدوء، لأننا سنواجه خصماً قوياً يعوّل كثيراً على ميسي، وهو لاعب كبير وسنحسب له ألف حساب".

كما أبدى ميخنييفيتش سعادته بطريقة لعب المنتخب في المباراتين السابقتين أمام المكسيك (صفر/صفر) والسعودية (2/صفر)، وقال: "فخور بدفاعنا وبنظافة شباكنا، وحارس المرمى لدينا رائع، لكننا مطالبون بتفادي الأخطاء ضد الأرجنتين، وعدم استقبال الأهداف".



