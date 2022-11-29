كأس العالم قطر 2022 - مدرب المكسيك: مباراتنا مع السعودية حاسمة وسنسعى للفوز فيها

قال الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، إن مباراة منتخبه أمام نظيره السعودي غدا الأربعاء ستكون صعبة وقوية لأنها حاسمة، حيث يحتاج المنتخب المكسيكي للفوز فيها بأكبر عدد من الأهداف للتأهل إلى الدور الثاني في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأضاف المدرب، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد مساء اليوم بالمركز الإعلامي الرئيسي للمونديال: "سيكون هناك عدد كبير من المشجعين من السعودية في المباراة التي يُتوقع أن تكون قوية جداً وحاسمة للمنتخبين لتحديد المتأهل منهما إلى الدور الثاني في البطولة، ونريد أن نخرج من المباراة مرفوعي الرأس بتحقيق الفوز وبأهداف كثيرة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين بولونيا والأرجنتين.





وتابع "في مباراة غد يتعين علينا الفوز .. المنتخب المكسيكي جاهز لخوض اللقاء وليست هناك مبررات لعدم تسجيلنا في المباراتين السابقتين ونحتاج لتحليل الأسباب، وفقط نحتاج غداً لتسجيل الأهداف وسنلعب مباراة الغد بتشكيلة تتميز بالجانب الهجومي حتى نحقق الفوز، وفي مبارياتنا السابقة نفذنا المطلوب أمام المنافسين، وغداً سيكون الأمر بالمثل".

من جهة أخرى، أكّد مدرب المكسيك أن المنتخب السعودي لعب أمام الأرجنتين بطريقة محكمة أغلق منافذ اللعب، وهو منتخب جيد ويضم عناصر جيدة.

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من ناحيته، قال أندرياس غواردادو لاعب منتخب المكسيك: "نسينا الخسارة في المباراة الماضية أمام الأرجنتين ونسعى للفوز غداً أمام منتخب السعودية.. أنا سعيد بالمشاركة في 5 نسخ من كأس العالم، ومنتخب المكسيك يتمتع بروح معنوية عالية ونركز على العمل الجاد لتحقيق نتائج مميزة، وعلينا الفوز غداً وتسجيل الأهداف التي عانينا من عدم تسجيلها في المباراتين الماضيتين، نحن نريد أن نحقق النجاح لإسعاد الجماهير المكسيكية التي تقف خلفنا".

وتابع: "أنا بحالة جيدة ومستعد للمشاركة في مباراة الغد، تعرضت في مباراة الأرجنتين لارتجاج لكنه لم يكن مزعجاً، ونريد من الجماهير المكسيكية أن تدعمنا".





وتابع "في مباراة غد يتعين علينا الفوز .. المنتخب المكسيكي جاهز لخوض اللقاء وليست هناك مبررات لعدم تسجيلنا في المباراتين السابقتين ونحتاج لتحليل الأسباب، وفقط نحتاج غداً لتسجيل الأهداف وسنلعب مباراة الغد بتشكيلة تتميز بالجانب الهجومي حتى نحقق الفوز، وفي مبارياتنا السابقة نفذنا المطلوب أمام المنافسين، وغداً سيكون الأمر بالمثل".من جهة أخرى، أكّد مدرب المكسيك أن المنتخب السعودي لعب أمام الأرجنتين بطريقة محكمة أغلق منافذ اللعب، وهو منتخب جيد ويضم عناصر جيدة.من ناحيته، قال أندرياس غواردادو لاعب منتخب المكسيك: "نسينا الخسارة في المباراة الماضية أمام الأرجنتين ونسعى للفوز غداً أمام منتخب السعودية.. أنا سعيد بالمشاركة في 5 نسخ من كأس العالم، ومنتخب المكسيك يتمتع بروح معنوية عالية ونركز على العمل الجاد لتحقيق نتائج مميزة، وعلينا الفوز غداً وتسجيل الأهداف التي عانينا من عدم تسجيلها في المباراتين الماضيتين، نحن نريد أن نحقق النجاح لإسعاد الجماهير المكسيكية التي تقف خلفنا".وتابع: "أنا بحالة جيدة ومستعد للمشاركة في مباراة الغد، تعرضت في مباراة الأرجنتين لارتجاج لكنه لم يكن مزعجاً، ونريد من الجماهير المكسيكية أن تدعمنا".