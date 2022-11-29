القبض على 58 شخصا بينهم تونسي واحد من أجل اجتياز الحدود خلسة والمساعدة على ذلك بمقابل مالي (الحرس الوطني)

ألقت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات تالة وبوشبكة، ليلة البارحة، القبض على 57 شخصا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من أجل اجتياز الحدود البرية خلسة، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.

وأضاف ذات المصدر، في بلاغ الثلاثاء، أن الوحدات ألقت كذلك القبض على شخص أصيل القصرين 'إثر تعمده مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البرية خلسة بمقابل مالي".









..



.





