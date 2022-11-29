القبض على 58 شخصا بينهم تونسي واحد من أجل اجتياز الحدود خلسة والمساعدة على ذلك بمقابل مالي (الحرس الوطني)


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 17:13 قراءة: 0 د, 17 ث
      
ألقت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات تالة وبوشبكة، ليلة البارحة، القبض على 57 شخصا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من أجل اجتياز الحدود البرية خلسة، وفق المتحدث باسم الحرس الوطني.
وأضاف ذات المصدر، في بلاغ الثلاثاء، أن الوحدات ألقت كذلك القبض على شخص أصيل القصرين 'إثر تعمده مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البرية خلسة بمقابل مالي".



..

.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257577



World cup
  16:00 Equateur - Senegal 1-2
  16:00 Pays-Bas - Qatar 2-0
  20:00 Wales - Angleterre
  20:00 Iran - Etats-Unis

En continu...

Toutes les news...
دخول الشتاء
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 | 5 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:46 12:15 07:11 05:40
Babnet
12°
 Babnet18° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1116°-1118°-1318°-1221°-14
  • Avoirs en devises
    21858,4

  • (28 nov)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,36406 DT        1$ =3,22204 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 nov)   273,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   