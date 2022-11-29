تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات وتنظيم عمليات الاجتياز خلسة نحو أوروبا


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 17:18 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تمكنت الليلة الماضية دورية مشتركة بين فرقتي مكافحة المخدرات و الإتجار بالأشخاص ببنعروس من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات و تنظيم عمليات الاجتياز خلسة بإتجاه الفضاء الأوروبي.


وتنشط هذه الشبكة بولاية المنستير، وفق بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الثلاثاء .

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وأضاف المصدر ذاته أنه تم إلقاء القبض على رئيس هذه الشبكة وهو أصيل المكنين صادر في شأنه 23 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وترويج المخدرات و اجتياز الحدود خلسة والإعتداء بالعنف و السرقة.

كما تم إلقاء القبض على 6 أشخاص من عناصر الشبكة من بينهم فتاتان و شابان مفتش عنهم، وتم حجز 3 دراجات نارية ومضخة غاز و مبلغ ماليا من العملة التونسية.
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وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس بأن النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهم.





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