قفصة: وقفة احتجاجية لعدد من العاملين في شركة فسفاط قفصة للمطالبة بتسريع محاكمة 4 من زملائهم موقوفين بشبهة فساد

نفّذ عدد من أعوان وإطارات شركة فسفاط قفصة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعي للشركة، للمطالبة بالتسريع في محاكمة 4 اطارات من الشركة موقوفين على ذمة قضايا في شبهات فساد.

وأوضح مدير التكوين بالنيابة بشركة فسفاط قفصة، موفق بوترعة، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي للمطالبة بإطلاق سراح 4 من إطارات الشركة الموقوفين منذ أكثر من 15 شهرا بشبهات فساد، دون اصدار أي حكم في شأنهم، ما أثر على الوضع الاجتماعي والنفسي لعائلاتهم، وفق تعبيره.





وأضاف أن إيقاف زملائهم أثّر على المناخ العام للعمل صلب شركة فسفاط قفصة وعلى أداء العاملين بها، مؤكدا أن إطارات وأعوان الشركة لديهم ثقة في القضاء لانصاف زملائهم من التهم الموجّهة إليهم.

وأبرز أن مطالب المشاركين في الوقفة الاحتجاجية تتمثّل بالأساس في التسريع في إجراءات محاكمة زملائهم، معتبرا أنه كان بالإمكان الافراج عنهم ومواصلة محاكمتهم في حالة سراح باعتبارهم لايمثلون خطرا على أمن الدولة ولا تتعلق بهم قضايا إرهاب.



