النائب بالبرلمان الأوروبي Emmanuel MAUREL يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لتونس

اكد النائب بالبرلمان الأوروبي، Emmanuel MAUREL، دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لتونس "الشريك المتميز"، خاصّة أنّ تونس تتوفر على عديد الإمكانات والفرص في عديد القطاعات كالطاقات المتجدّدة والقطاع الرقمي وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية.





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وتدارس النائب الأوروبي خلال لقاء جمعه، امس الاثنين، برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، بمقر المنظمة، الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بتونس وسبل دفع التعاون الثنائي والمبادلات التجارية بين الطرفين وتطويرها، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء ، عن منظمة الأعراف.والنائب بالبرلمان الأوروبي، ايمانويل مورال، هو فرنسي ويشغل خطة نائب رئيس لجنة العلاقات مع دول المغرب العربي بما في ذلك اللجنة الأوروبية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.ودعا ماجول، من جهته، البرلمان الأوروبي إلى مساندة تونس اقتصاديا وتحسين التبادل الحر والنفاذ إلى السوق الأوروبية خاصة في مجال زيت الزيتون وقطاع النسيج وتسهيل عملية التنقل والحركة إلى الفضاء الأوروبي، وفق المصدر ذاته.كما ابرز التحولات التي عرفها الاقتصاد التونسي في العشرية الأخيرة خاصة بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.