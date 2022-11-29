ديشان مدرب فرنسا: المباراة أمام تونس مهمة ونعرف منافسنا جيدا

أكّد ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم أهمية المباراة التي تجمعهم مع المنتخب التونسي غدا /الأربعاء/ في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بالمركز الإعلامي الرئيسي للبطولة، إن مباراة الغد أمام تونس مهمة لنا وسنعمل على إشراك عناصر جديدة خلالها، مضيفاً "نعرف المنافس جيداً فهو يضم عناصر مميزة تلعب في أكبر الدوريات العالمية".



..



.

.. ...

وبخصوص اللاعب جريزمان ودوره في منتخب فرنسا، قال ديشامب "إنه لاعب مهم في صفوق المنتخب فهو مميز يخدم المنتخب بشكل جيد ويقدم مستوى جيداً في المباريات وقدم دوراً كبيراً مع المنتخب".وعن إصابة بعض العناصر المهمة في المنتخب وعدم تمكنها من المشاركة في مباريات المنتخب في البطولة، قال مدرب فرنسا "نأسف لخسارة بعض اللاعبين المميزين لدينا بسبب الإصابة، كنا نحتاج جهودهم في البطولة"، مضيفاً "هذه الإصابات مكنت اللاعبين الشباب من المشاركة في تشكيلة المنتخب التي أصبحت متوازنة بضم عناصر خبرة بجانب الشباب".وعن أبرز العناصر التي ستشارك غداً أمام تونس، قال ديشامب "مازال هناك وقت للإفصاح عن القائمة ولكنها ستضم عناصر من الشباب، وضع تشكيلة مباراة الغد سننظر من خلاله على مباراتنا المقبلة في الدور الثاني من البطولة بإراحة بعض العناصر الأساسية غداً، ولكن جميع عناصر المنتخب جاهزة للعب في كل مباريات البطولة".وعن كريم بنزيمة، أكد ديشامب أن اللاعب لن يلعب مرة أخرى مع فرنسا في المونديال بسبب الإصابة، حيث قال: "هذا الشيء لم أفكر به، لا أعلم من أين تأتي الأخبار، تكلمت مع بنزيمة بعد خروجه من المعسكر وانتهى الأمر وهو يعرف الإطار الزمني المطلوب لتعافيه".وعن الإمكانات المميزة التي يمتلكها كامافينجا، قال: "يمكن أن يلعب كامافينجا كظهير أيسر، حتى أنه لعب دور صانع ألعاب إذا راجعنا تاريخه".ويلاقي المنتخب الفرنسي يوم غد( س16) بملعب المدينة التعليمية المنتخب التونسي في اطار الجولة الثالثة والاخيرة ضمن الدور الاول لمونديال قطر 2022 (المجموعة الرابعة).