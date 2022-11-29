الهايكا تصدر مذكرة تفسيرية خاصة بتغطية الحملة الانتخابية التشريعية


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 15:42 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الثلاثاء، مذكرة تفسيرية خاصة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية التي تمتد بين 25 نوفمبر و15 ديسمبر 2022.


وبينت الهيئة في بلاغ لها ، انها أصدرت المذكرة تبعا للقاء التأطيري الذي نظمته أمس، مع منسقي الانتخابات التشريعية ومسؤولي التحرير بوسائل الإعلام السمعي البصري، وتفاعلا مع ما تم تسجيله من تساؤلات واستفسارات.

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وأكدت حرصها علي تحقيق تغطية شفافة للحملة الانتخابية التشريعية، وسعيها إلى تجاوز كل الصعوبات، باعتبار تغيير القانون الانتخابي وتغيير نظام الاقتراع باعتماد الاقتراع على الأفراد.
وأوصت الهايكا في المذكرة الإذاعات بمختلف أصنافها العمومية والخاصة والجمعياتية بأن تضمن تغطية جميع الدوائر الانتخابية التي يطالها مجال بثها.

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وتكون التغطية بالنسبة للقنوات الإذاعية العمومية التغطية على النحو التالي:
تغطي إذاعة تطاوين دوائر ولايات تطاوين ومدنين وقابس
تغطي إذاعة قفصة دوائر ولايات قفصة والقصرين وقبلي وتوزر
تغطي إذاعة صفاقس دوائر ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد
تغطي إذاعة الكاف دوائر ولايات الكاف وجندوبة وباجة وسليانة
تغطي إذاعة المنستير دوائر ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان.

كما تضمن القنوات الإذاعية العمومية ،حسب المذكرة ، والتي تبث على مستوى وطني ،تغطية الدوائر الانتخابية بالخارج وولايات تونس الكبرى وبنزرت ونابل وزغوان.

وبالنسبة للقنوات الإذاعية الخاصة التي تبث على مستوى وطني فعليها أن تقدم تصورا لتغطيتها للحملة الانتخابية حسب ما تسمح به إمكانياتها على أن تلتزم باحترام مبدأ المساواة بالدوائر التي ستشملها تغطيتها.
أما القنوات التلفزية، فتلتزم التلفزية باحترام مبدأ المساواة في ما يتعلق بالخيارات التي ستعتمدها لتغطية الحملة الانتخابية التشريعية.



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