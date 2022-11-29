الديوانة التونسية تطلق رسميّا تطبيقة ""المسافر الذّكي"

أطلقت الادارة العامة للديوانة التونسية، الثلاثاء، تطبيقة "المسافر الذكي" او "سمارت ترافلر" الموجهة للمسافرين ولا سيما التونسيين المقيمين في الخارج.





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وتولت إطلاق هذه التطبيقية رسميّا المديرة العامة للديوان، نجاة الجوادي، على متن سفينة الشركة التونسية للملاحة "تانيت" الراسية بميناء حلق الوادي.وتتنزل هذه التطبيقة التي موّلت إنجازها الحكومة الفدرالية الألمانية، في اطار برنامج دعم الحكومة التونسية في مجال التصرف المندمج في الحدود والتي قام بوضعها المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة. وتقدم هذه التطبيقة معلومات حول التراتيب والإجراءات والتعليمات التي يتوجب القيام بها عند الدخول والإقامة في تونس او في حال مغادرتها.وتتوفر هذه التطبيقة في ثلاث لغات وهي العربية والفرنسية والانقليزية ويمكن تحميلها مجانا من "آب ستور" التابع لشركة "آبل" او من خلال "غوغل بلاي ستور".وقالت الجوادي خلال موكب انتظم بمناسبة الاطلاق الرسمي لتطبقية "المسافر الذكي" ان اعدادها انطلق منذ سنة 2015 وهي تنصهر في اطار استراتيجية الادارة العامة للديوانة التونسية من احل مزيد تعزيز ودعم اداوات التواصل الرقمي وتقريب الخدمات من المسافرين بهدف تيسير تنقلهم عبر الحدود البرية والبحرية والجوية.وأضافت ان الادارة العامة للديوان تعمل على انجاز قفزة نوعية خلال سنة 2023 لبلوغ هدف "صفر معاملات ورقية" مع الحرص على استعمال التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال وتجذير مبدإ الشفافية.وقال المكلف بالشؤون الخارجية في سفارة المانيا في تونس، جورج فيلهايم، ان هذه التطبيقة تنصهر ضمن مشروع التعاون بين تونس وألمانيا.واردف ان هذه التطبيقة تعد اداة هامة اذ من شانها ان تخدم المصالح العليا للبلاد في مجال الامن والاقتصاد.وتابع بقوله :"نرغب في ضمان حماية للحدود مع السماح في الآن ذاته بتنقل اكثر ما يمكن مرن عبر الحدود للأشخاص والسلع"واوضح "ان الغاية المنشودة المشتركة بين تونس وألمانيا هي الحيلولة دون عبور الأشخاص والسلع بطرق غير قانونية لحدود تونس والاتحاد الاوروبي".