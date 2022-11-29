تونس - فرنسا - المدرب شاكر مفتاح " لابد من تقديم مباراة رد الاعتبار حتى و ان لم تحصل النتيجة المرجوة"

يتبارى المنتخب التونسي لكرة القدم يوم غد مع نظيره الفرنسي في لقاء الفرصة الاخيرة للتاهل الى الدور الثاني من مونديال قطر 2022 لكن المهمة تبدو صعبة جدا و تحتاج الى استعداد فني وذهني متميز لللاعبين وتخطيط تكتيكي لافت لكسب الرهان وهزم منتخب ابطال العالم.





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وفي سياق متصل قال التونسي شاكر مفتاح مدرب نادي الاولمبي الزاوية الليبي ان مباراة يوم غد مع منتخب فرنسا بطل العالم في الجولة الاخيرة من الدور الاول لمونديال قطر 2022 تبدو فيها حظوظ المنتخب التونسي في الفوز ضئيلة مستدركا " ولو ان كل شيء ممكن ".واضاف مفتاح في تصريح لوكالة (وات ) " لابد من تقديم مباراة رد الاعتبار حتى و ان لم تحصل النتيجة المرجوة " وبين انه " ليكون الاداء جيد لابد من تشكيلة متوازنة نعطي من خلالها الحلول الهجومية مع المحافظة على التوازن الدفاعي ".واكد مفتاح على ان ضرورة اعتماد ظهيرين يتميزان بصبغة هجومية في مباراة يوم غد الى جانب اعتماد لاعبي رواق و صانع العاب موضحا ان طريقة لعب 4 -2- 3 -1 هي المثلى امام المنتخب الفرنسي في هذا السياق مع اختيار تنشيط دفاعي وهجومي حسب نقاط قوة المنافس وحسن استغلال المساحات".ويذكر ان المدرب شاكر مفتاح يملك تجربة طويلة في التدريب وسبق له ان درب عدة فرق تونسية على غرار الترجي الجرجيسي ومستقبل سليمان ونجم المتلوي والاولمبي الباجي واتحاد بن قردان قبل ان يتحول الى ليبيا منذ شهر للاشراف على نادي الاولمبي الليبي خلفا لمواطنه طارق ثابت.