كاس العالم 2022 - الجولة الثالثة و الاخيرة من الدور الاول - معايير كسر التساوي

ستكون مقابلات الجولة الثالثة و الاخيرة التي تنطلق مقابلاتها اليوم الثلاثاء حاسمة من اجل استكمال بقية المنتخبات المتاهلة الى الدور الثاني من مونديال قطر 2022 بعد ان تم التعرف على ثلاثة منتخبات مترشحة وهي فرنسا والبرازيل و البتغال.





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ولكسر حالات التساوي بين منتخبين او اكثر في عدد رالنقاط مع نهاية الدور الاول تم اعتماد بعض المعايير يتم اللجوء إليها تدريجيا في حال تساوي المتنافسين على حجز بطاقتي التأهل في عدد النقاط وهي كالاتي :1-عدد الأهداف التي تم الحصول عليها في كل مباريات المجموعة2-فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة3-عدد الأهداف التي تم تسجيلها في كل مباريات المجموعة4-عدد النقاط التي تم الحصول عليها في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط-فارق الأهداف في المواجهة المباشرة مع الفريق الذي تم التساوي معه في عدد النقاط-عدد الأهداف التي تم تسجيلها في المباراة التي لُعبت بين المنتخبين بعد التساوي في عدد النقاط-اللجوء لقواعد اللعب النظيف في كل مباريات المجموعة ( يتم إجراء خصم واحد فقط للاعب في المباراة الواحدة )ويتم خصم النقاط طبقاً لقواعد اللعب النظيف، على النحو الآتي:بطاقة صفراء = خصم نقطة واحدةبطاقة حمراء غير مباشرة = خصم ثلاث نقاطبطاقة حمراء مباشرة = خصم أربع نقاطبطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة = خصم خمس نقاط