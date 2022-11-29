الانطلاق في اعداد دراسة وطنية حول "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعنف المسلط على النساء" ستنشر نتائجها الاولية في مارس 2023

أعلن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة "الكريديف"، اليوم الثلاثاء خلال ورشة عقدها بقره، عن الانطلاق في اعداد دراسة وطنية حول "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعنف المسلط على النساء" وستستمر فترة الاعداد طيلة سنة 2023 ليتم في 8 مارس 2023 تقديم نتائجها الأولية بمناسبة اليوم العامي للمرأة.





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وبيّنت المديرة العامة للكريديف ثريا بالكاهية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش تنظيم الورشة التحضيرية لاطلاق الدراسة، أن الهدف من اطلاق دراسة وطنية حول تكلفة العنف على المستوى الاجتماعي والاقتصادي هو بناء استراتيجيات سياسية واقتصادية للحد من آفة العنف وتجميع المعطيات الاحصائية حول تداعيات العنف الاقتصادية والاجتماعية وتقييم مخلفات العنف على الصحة النفسية والجسدية للمرأة.ولفتت ثريا بالكاهية الى أن الدولة التونسية تمول مشروع الدراسة بقيمة 300 ألف دينار وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الاوروبي وينفذه الكريديف.وتندرج تظاهرة اليوم في اطار الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء" وبرنامج "آمنة" (من أجل استجابة متكاملة للقضاء على العنف ضد المرأة) الذي يدعمه كل من الاتحاد الاوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.من جهتها أوضحت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم فيالة بالمناسبة أن هذه الورشة التحضيرية جاءت كذلك للاستئناس بتجارب الدول المقارنة التي أطلقت دراسات مماثلة حول التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعنف المبني على النوع الاجتماعي في كل من مصر (2015) والأردن (2020).وأكدت انه سيتم مراعاة خصوصية المجتمع التونسي قبل الاستئناس بالتجارب المقارنة لافتة الى أن الدراسة ستكون مبنية على منهجية علمية نوعية وكيفية.وعبرت عن تطلعها في أن تحظى تونس في سنة 2023 بنتائج الدراسة التي ستوضع على ذمة أصحاب القرار لافتة الى أن توفير ميزانية ملائمة للتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي يوفر التداعيات الاقتصادية لهذه الآفة والتي تتمظهر خاصة في غياب المرأة عن عملها وتعطل التنمية في البلاد.وقدمت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في كلمتها بالمناسبة التي قدمتها نيابة عنها المديرة العامة للكريديف مقاربة الوزارة الحمائية للتصدي لتداعيات العنف ومخلفاته على المرأة ضحية العنف وعلى المجتمع بكامله والتي تتلخص في التنشئة الاجتماعية القائمة على المساواة ونبذ التمييز والتفرقة والرعاية والتعهد بالنساء ضحايا العنف من خلال دعم مراكز الايواء التي بلغ عددها حاليا 10 مراكز.أما سفير الاتحاد الاوروبي بتونس ماركوس كورنارو فقد أكد بالمناسبة أن العنف المبني على النوع الاجتماعي هو ظاهرة عالمية ويمس على المستوى الدولي امرأة على ثلاث نساء لافتا الى أن دراسة مماثلة تم تنفيذها في دول الاتحاد الاوروبي في سنة 2012 حول التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعنف المسلط ضد النساء أبرزت أن هذه الدول تكابد خسائر تقدر ب360 مليار أورو.وشدّد على ضرورة التصدي للعنف عبر تنظيم حملات توعوية وتعزيز ودعم شبكات مراكز استقبال النساء ضحايا العنف.