الوضع الوبائي: تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات خلال الفترة من 21 الى 27 نوفمبر الجاري


Publié le Mardi 29 Novembre 2022 - 12:30 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم خلال الفترة المتراوحة بين 21 و 27 نوفمبر الجاري تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفايات .


وأضافت وزارة الصحة في بلاغها بخصوص متابعة الوضع الوبائي بالبلاد أن عدد الحالات الايجابية منذ تسجيل أول حالة إصابة في مارس من سنة 2020 بلغ الى حدود 27 نوفمبر الجاري 147072 في حين بلغ عدد الوفايات 29268 حالة
خلال نفس الفترة
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و لفتت الوزارة الى أن 189 حالة تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة المذكورة ليرتفع اجمالي المتعافين الى 1133897 فيما تقيم حالتين خلال نفس الفترة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.
أم
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