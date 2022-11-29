قبلي: عودة التحركات الاحتجاجية لعملة شركة البستنة بداية من الخميس القادم (الاتحاد الجهوي للشغل)

أصدر الاتحاد الجهوي للشغل، عشية أمس الاثنين، بلاغا أكد فيه استئناف التحركات الاحتجاجية لعملة شركة البيئة والغراسات والبستنة بداية من يوم الخميس المقبل، عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، تليها تحركات تصعيدية ستطال مختلف حضائر شركات التنقيب عن النفط والغاز المنتصبة بالجهة الى حين تمكين عملة البستنة من حقوقهم كاملة ودون نقصان.

وأوضح الكاتب العام للنقابة الاساسية لاطارات وأعوان شركة البستنة، الهادي لحمر، اليوم الثلاثاء لـ"وات"، أن اجتماعا انعقد أمس وجمع أعضاء النقابة الأساسية للشركة بممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل وقد خصّص لتدارس الاوضاع التي آلت اليها الشركة والتأخر في الاستجابة لانتظارات العملة وخاصة منها سداد مستحقاتهم المالية.





وقد أصدرت المنظمة الشغيلة عقب الاجتماع بيانا عبّرت فيه عن استيائها من تعامل الحكومة مع ملف الشركة، وعدم الايفاء بوعودها المتمثلة في المرافقة المالية التي ظلّت حبرا على ورق، ما أفضى إلى عدم تمكين العملة من اجورهم للشهر الثالث على التوالي مع عدم تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، وفق ذات المصدر.

كما ادان البلاغ، حسب ما أكده الهادي لحمر، تنكر والي الجهة لكافة تعهّداته والالتزامات التي تقدم بها خلال الجلسة التي انتظمت في 15 نوفمبر الجاري بمقر الولاية والتي جمعته بممثلي الشركة والطرف النقابي، وهو ما دفعهم الى اقرار العودة للتحركات الاحتجاجية بداية من مطلع شهر ديسمبر المقبل.



